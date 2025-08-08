Palangoje porelė užpuolė vyrą: ant žemės daužomą ir spardomą nukentėjusįjį gelbėjo praeiviai

Incidentas įvyko naktį, kai kurorto gatvėje netrūko žmonių. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip ant žemės sėdintis ar gulintis vyras bejėgiškai bando apsisaugoti nuo smūgių, kuriuos jam smogia jaunas vyras, vilkintis marškinėlius trumpomis rankovėmis ir šortus. Jis kumščiais stipriai daužo auką į galvos bei viršutinės kūno dalies sritis.
Šalia stovinti moteris, vilkinti ryškiai raudona suknele ir baltais laisvalaikio bateliais, netrukus prisijungia prie smurto – ji pradeda spardyti nukentėjusįjį. Vyras sėdi ant grindinio, veikiausiai itin sukrėstas ir nesugebantis apsiginti, tik prisidenginėja veidą nuo užpuolikų.
Situacija keičiasi tik tada, kai prie muštynių artėja praeiviai – keturi vyrai, kurie akimirksniu įsikiša. Jie fiziškai sustabdo agresyvią porą, o vienas jų padeda nukentėjusiajam atsikelti.
Deja, net ir po to smurtas nesibaigia – moteris toliau demonstruoja agresyvų elgesį. Vaizdo įraše ji eina prie įsikišusių vaikinų, elgiasi provokuojančiai, bet fizinių veiksmų jau nesiima, tik gestikuliuoja ir, regis, bando konfliktą tęsti žodinėmis provokacijomis.
Reaguodama į situaciją, Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė informavo, kad policija apie įvykį nebuvo informuota.
„Palangos miesto PK pareigūnų teigimu, 2025 m. rugpjūčio 7 ir 8 d. pranešimų dėl tokio pobūdžio įvykio, koks užfiksuotas vaizdo įraše, nėra gauta“, – sakė A. Kažukauskienė.
Pareigūnų teigimu, tokiais atvejais, kai pastebimas galimas pažeidimas, rekomenduojama nedelsiant pranešti policijai – skambinti numeriu 112 arba pateikti informaciją per internetinę platformą www.epolicija.lt.
