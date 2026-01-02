 Palangoje – džiugi Trijų Karalių šventė

Palangoje – džiugi Trijų Karalių šventė

2026-01-02 14:45
Palangos miesto savivaldybės inf.

Sausio 6-ąją, antradienį, Palangoje bus šventiškai atsisveikinama su žiemos švenčių laikotarpiu – miestą užlies Trijų Karalių džiaugsmas, šviesa ir muzika. Tai – vakaras, kai dar kartą susitinkama prie eglės, pasidalijama šypsenomis, padėkomis už praėjusius metus ir su gera nuotaika pasitinkami nauji.

Palangoje – džiugi Trijų Karalių šventė
Palangoje – džiugi Trijų Karalių šventė / Palangos miesto savivaldybės nuotr.

Palangiškius ir miesto svečius prie šventinės miesto eglės pasitiks trys karaliai – jie palaimins susirinkusiuosius ir palinkės šviesių, sėkmingų ir džiaugsmingų 2026-ųjų.

18 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios. Joms pasibaigus, 18.45 val. šventinė eisena pajudės nuo bažnyčios link kurhauzo, o kartu su ja – ir šventinė nuotaika visame mieste.

19 val. prie Palangos miesto eglės prasidės linksmoji Trijų Karalių šventės dalis – su angelais, muzika, dainomis ir šokiais. Visi bus kviečiami suktis šokio ritmu, ploti ir dainuoti kartu su Palangos kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvais „Bočiai“ ir „Banguolis“.

Šiame straipsnyje:
Trys karaliai
Palanga
šventė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tyli?
Ka meras del partiečio čekiuku?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų