Patvirtinti mokesčiai už sportinį ugdymą

Parengti šį tvarkos aprašą prireikė dėl biudžetinių įstaigų Kauno rajono sporto mokyklos ir Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos reorganizacijos, prijungiant jas prie Kauno rajono sporto centro.
Patvirtinti šie mokesčiai už sportinį ugdymą (vienam sportininkui per mėnesį): bokso, lengvosios atletikos, irklavimo, stalo teniso, šaudymo, rankinio, gimnastikos ir kitos sporto šakos – 7 eurai; dziudo – 10 eurų; sportiniai šokiai – 15 eurų; žirginis sportas – 15 eurų; plaukimas – 18 eurų.
Mokesčiai už sportinį ugdymą liko tokie patys, kokie galiojo iki sporto mokyklų reorganizacijos.
Nuo šio mokesčio bus atleidžiami vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, likę be tėvų globos, sportininkai su negalia, nepilnamečiai vaikai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje, pastarųjų metų Europos / Pasaulio jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų prizininkai. Mokestis gali būti mažinamas perpus Lietuvos sporto šakų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių rinktinių nariams, komandinių sporto šakų atstovams, sportininkams iš šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų.
Surinktas mokestis bus naudojamas sporto inventoriui įsigyti, procesui organizuoti, trenerių kvalifikacijai kelti. Iš šių lėšų bus mokami varžybų dalyvių startiniai mokesčiai, kelionių, nakvynių, maitinimo išlaidos varžybų metu ir pan.
