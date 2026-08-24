 „Pirmoko kraitelis“ pirmokų lauks mokyklose Rugsėjo 1-ąją

„Pirmoko kraitelis“ pirmokų lauks mokyklose Rugsėjo 1-ąją

2026-08-24 19:00 klaipeda.diena.lt inf.

Artėjant naujiems mokslo metams Kauno rajono savivaldybė primena: visi pirmokai, pradėsiantys mokytis Pakaunės ugdymo įstaigose, tradicinę dovaną „Pirmoko kraitelį“ gaus Rugsėjo 1-ąją savo mokykloje.

Tradicija: „Pirmoko kraitelį“ Kauno rajono savivaldybė dovanoja jau septintus metus.
Tradicija: „Pirmoko kraitelį“ Kauno rajono savivaldybė dovanoja jau septintus metus. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Planuojama, kad šiemet Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigų duris pirmą kartą pravers 1 208 pirmokai – 64 daugiau nei pernai. Didžiausio pirmokų būrio laukiama Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre – 159, Garliavos Jonučių progimnazijoje –120, Domeikavos gimnazijoje – 116.

Ruošiantis mokyklai verta pasitikrinti, ko pirkti nebereikės. Jau septintus metus dovanojamame „Pirmoko kraitelyje“ vaikai ras: parkerį ir trumpų rašalo kapsulių; pieštuką, trintuką, dvigubą drožtuką ir liniuotę; spalvotų pieštukų ir flomasterių; sąsiuvinių langeliais ir linijomis, aplankų sąsiuviniams; sąsiuvinį akvarelei, akvarelę ir teptukų; pieštukinių ir skystų klijų, spalvoto dvipusio popieriaus ir kartono, žirkles; sportinį krepšį, atšvaitą ir pamokų tvarkaraštį.

Šia iniciatyva siekiama palengvinti šeimų pasirengimą naujiems mokslo metams ir pasirūpinti, kad kiekvienas pirmokas į mokyklą pradėtų eiti turėdamas svarbiausias mokymosi ir kūrybines priemones. Jei prireiks papildomų priemonių, jų sąrašus pateiks mokyklų mokytojai.

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