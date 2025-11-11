Planuose – prospekte įrengti autobusų aikštelę: ji tarnautų „Žalgirio“ arenos renginių metu

Transporto infrastruktūra
Kauno miesto taryba pritarė pertvarkyti Karaliaus Mindaugo pr. 52 ir Kaunakiemio gatvių sankryžoje esantį sklypą, įrengiant čia viešojo transporto infrastruktūrą, kuri tarnautų didžiųjų „Žalgirio“ arenos renginių metu. Esant poreikiui, vieta būtų išnaudota ir kai vyksta masiniai renginiai Dariaus ir Girėno stadione.
„Vykstant dideliems renginiams, jų pabaigos autobusai laukia miesto centrinės dalies gatvėse, taip trukdant eismui ir formuojant automobilių spūstis mieste. Vienas iš būdų spręsti šią problemą būtų viešojo transporto terminalo įrengimas apleistame sklype Karaliaus Mindaugo pr. 52 prie Kaunakiemio g. sankryžos. Iš šio sklypo viešasis transportas visomis kryptimis galėtų išvažiuoti itin patogiai ir saugiai. Šiame terminale galėtų būti numatytos vietos ir iš kitų šalių ar Lietuvos miestų keleivius į renginius atvežusiems turistiniams ar užsakomaisiais reisais atvykstantiems autobusams parkuoti. Preliminarus viešojo transporto terminalo plotas būtų apie 6,4 tūkst. kv. m, kuriame galėtų stovėti iki 20 autobusų“, – dėstoma projekto aiškinamajame rašte.
Patenkinti ne visi
Šiam siūlymui Kauno opozicija turėjo pastabų ir siūlė klausimo nesvarstyti. Pagrindinis argumentas esą tokia autobusų stovėjimo aikštelė kels dar daugiau eismo chaoso.
„Anksčiau sakyta, kad jokio parkingo miesto centre nereikia, tai kokią funkciją čia atliks autobusų aikštelė?“ – klausė konservatorius Paulius Lukševičius.
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas paantrino sakydamas, kad pagal dabar galiojančią tvarką, po „Žalgirio“ arenos renginio pirmiausiai išeina pėstieji, o ties arena stovintiems autobusams reikia laukti. Įrengus naująjį viešojo transporto terminalą, autobusams nereikėtų laukti, kol ištuštės aikštelė, jie greičiau galėtų pajudėti visomis kryptimis ir išvežioti keleivius į toliau nuo centro nutolusius miegamuosius rajonus. Jei bus įrengta nauja autobusų stovėjimo aikštelė, keleiviams tiesiog reikės kirsti Karaliaus Mindaugo prospektą, kuris reguliuojamas šviesoforu, ir patogiai sėsti į miesto viešąjį transportą. Tačiau opozicijos lyderio toks paaiškinimas neįtikino, jis tai įvardijo kaip nelogišką sprendimą.
„Švelniai tariant, aikštelės įrengimas minėtame sklype yra eismo trukdymas, nes žmonėms reikės kirsti judrų prospektą, pereiti į kitą gatvės pusę. Be to, susisiekus su įmonės, kuri valdo šį sklypą, vadovu jis nieko apie tokius planus nežino, tai kaip galima daryti tokius projektus, jei jie nesuderinti su sklypo savininku. Tokia aikštelė netelpa į jokius logistikos logikos rėmus“, – teigė P. Lukševičius.
Nuomos sutartis nepratęsiama
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis informavo, kad Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) yra nusprendusi nepratęsti žemės nuomos sutarties su esamais minėto sklypo savininkais, nes daugybę metų sklypas nebuvo tvarkomas, o jame pastato nebėra, likusi vos viena pastato siena.
„NŽT yra inicijavusi žemės nuomos nutraukimą, ten žemė – valstybinė. Įmonė valdo pastato likučius, ten viskas beveik nugriuvę, yra tik paremta siena. Įmonė bando išsaugoti žemės sklypą, todėl vyksta teismai, bet NŽT yra sprendimas nesudaryti taikos sutarties“, – apie šiuo metu sprendžiamą sklypo teisinį ginčą nurodė T. Metelionis.
Aiškinamajame rašte išdėstyta, jog minėtame sklype yra ir kultūros paveldo objektų. Juos planuojama išsaugoti.
„Įrengiant viešojo transporto terminalą bus užtikrintas Kultūros vertybių registre registruoto svarbaus visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos objekto Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato fasado vertingųjų savybių išsaugojimas bei užtikrintas šio objekto integravimas viešąją erdvę ir atvėrimas visuomenei. Šis kultūros paveldo objektas šiuo metu yra apleistas, jo būklė bloga. Statinį perėmus Kauno miesto savivaldybei, būtų parengtas kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektas ir atlikti restauravimo darbai“, – aiškino projekto rengėjai.
Naujausi komentarai