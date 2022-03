Pradinių klasių mokytoja: mokyti reikėtų taip, kaip pažįstame pasaulį – per visumą ir patirtis

Įprasta, kad per matematiką mokomasi skaičiuoti atliekant vadovėliuose esančias užduotis, per lietuvių kalbą – skaitant programoje numatytus tekstus. Tačiau „Erudito“ licėjaus pradinių klasių mokytoja Rūta Gudynienė mano, kad tai nėra pats geriausias mokymo modelis. Mokydama vaikus ji pasitelkia integralumo (jungimo į visumą) ir pažinimo per patirtis metodus.