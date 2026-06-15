Prasidėjo Vandžiogalos gimnazijos stadiono renovacijos darbai

Darbų pradžią simboliškai pažymėjo gimnazijos mokinių pasirodymas, kuriame buvo pristatytos įvairios mokykloje puoselėjamos sporto šakos.
Šventėje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemerai Snieguolė Navickienė, Laurynas Dilys, kiti atstovai, projekto rangovai, Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas, gimnazijos direktorius Algirdas Šiušas, mokytojai, mokiniai ir bendruomenės nariai.
„Didžiuojamės, kad Vandžiogalos gimnazija ugdo talentingus ir aktyvius jaunuolius. Čia augo olimpietis, daugiakovininkas Darius Draudvila, o šiandien matome ir jaunąją juodojo diržo savininkę, Lietuvos kiokušin karatė vicečempionę Viltę Bajarūnaitę ir kitus aktyvius mokinius. Esu įsitikinęs, kad naujasis stadionas taps svarbia erdve ne tik mokiniams, bet ir visai Vandžiogalos bendruomenei“, – sveikino susirinkusiuosius meras.
Atnaujintoje teritorijoje bus suformuota moderni, kompleksiška sporto infrastruktūra: numatytos krepšinio, futbolo, tinklinio, lauko teniso ir kvadrato aikštelės, bėgimo takai, šuoliaduobė, lauko treniruokliai ir gimnastikos kompleksas. Taip pat numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir nutiesti takus.
Projektą įgyvendina bendrovė „Kelminta“. Renovaciją planuojama pabaigti rugpjūčio mėnesį, o bendra darbų vertė siekia 225 tūkst. eurų.
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