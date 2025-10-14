Pratybose mokėsi tinkamai reaguoti į radiacijos pavojų

Tikrino visą sistemą
Prieš savaitę Kauno klinikose vykusios pratybos buvo viena iš nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalių, kurias koordinavo Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininko Arvydo Kazlausko, pratybos vyko pagal scenarijų, kai viename iš gydymo įstaigos korpusų kyla gaisras.
„Suveikia priešgaisrinė signalizacija, darbuotojai mato iš pastato sklindančius dūmus ir telefonu informuoja Bendrąjį pagalbos centrą. Kadangi pastate yra sumontuotas gama peilis, tai yra tam tikras radiacinės taršos šaltinis. Apie tai yra informuojamas Bendrasis pagalbos centras ir atitinkamai, siunčiant pajėgas, į tai atsižvelgiama“, – nurodė jis.
Užgesinus gaisrą, paaiškėja, kad galbūt buvo pažeistas radiacinės taršos šaltinio apsauginis gaubtas ir dėl to galėjo pasklisti radiacija.
Gama peilis yra radioaktyvų kobalto šaltinį turintis radiochirurginio gydymo įrenginys, skirtas onkologinėms, neurologinėms ligoms galvoje, kai kurioms kitoms ligoms gydyti. Jis yra Neurochirurgijos klinikoje. Per pratybas simuliuojamas gaisro gesinimas, pacientų ir personalo evakuacija ir radiacinės taršos pasklidimas.
„Užgesinus gaisrą, paaiškėja, kad galbūt buvo pažeistas radiacinės taršos šaltinio apsauginis gaubtas ir dėl to galėjo pasklisti radiacija. Dėl to mūsų ugniagesiai, dirbę įvykio vietoje, papildomai švarinami ir perduodami apžiūrėti medikams“, – aiškino A. Kazlauskas.
„Viena iš tokių naujovių – esame gavę naują švarinimo postą, kurį norėjome išbandyti pratybų metu. [...] Jis švarina tiek ugniagesius gelbėtojus, tiek gyventojus, kurie patyrė tam tikrą taršos poveikį: arba cheminį, arba radiacinį“, – pridūrė jis.
Įvardijo radiacijos lygį
Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius pažymėjo, kad, pažeidus gama peilio šaltinį, radiacija nebūtų labai stipri, tačiau radioaktyvus kobaltas turi ilgą skilimo pusėjimą.
„Ta radiacinė tarša galėtų likti gana ilgam laikui, net keleriems metams. Tarkime, skirtingai nuo ciklotrono, kuris irgi gali būti radioaktyvaus užterštumo šaltinis. Ten skilimo pusperiodis yra pora valandų, tai grėsmė greitai dingtų. Ten [situaciją] valdyti būtų žymiai lengviau“, – žurnalistams sakė R. Jurkevičius.
Vykstant gaisro inscenizacijai, Klinikos simuliavo kelių šimtų Neurologijos ir Psichiatrijos klinikų pacientų evakuaciją, neveikiant internetui.
„Dar situacija sudėtinga dėl to, kad interneto ryšys neveikia Kauno klinikose pagal mūsų pratybų scenarijų ir tai tikrai apsunkins informacijos surinkimą, [...] turėsime tai daryti skambindami. Tai teks stiprinti administracinius resursus, kad situacija būtų greitai suvaldyta“, – sakė R. Jurkevičius.
Jis pabrėžė, kad pratybos neturėjo įtakos pacientams, šiuo metu besigydantiems Kauno klinikose.
Scenarijų vadino sudėtingu
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas įvykių scenarijų Kauno klinikose vadino sudėtingu.
Pratybos Kauno klinikose – nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2025“, vykusių keturias dienas, dalis. Jomis siekta įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
Pratybas Kauno klinikose stebėjusi premjerė Inga Ruginienė ir NKVC vadovas sakė matantys poreikį stiprinti perspėjimo sirenas, gyventojų informavimą pranešimais.
„Man nepatinka, kad ne visur girdime sirenas. Tai tikrai reikės taisyti ir sirenų garsumas turi būti koreguojamas“, – sakė I. Ruginienė.
Ministrės pirmininkės teigimu, klaidos per pratybos yra normalu ir net pageidautina, nes suteikia galimybę mokytis.
