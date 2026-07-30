Prie „Legendos“ – svarbūs pokyčiai vairuotojams

Priklauso miestui
„Kauno dienos“ skaitytojai atkreipė dėmesį į prie restorano „Legenda“ (Šiaurės pr. 5A) esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Registrų centro svetainėje regia.lt nurodoma, kad aikštelė priklauso miestui, tačiau restoranas ją vakarais uždaro.
„Žiūrėjau, kur suformuoti sklypai, ir pamačiau, kad ta aikštelė priklauso miestui. Tad kodėl restoranas gali uždaryti vartus ir neleisti statyti automobilių?
Čia tankiai gyvenamas rajonas, vietų nuolat trūksta, o maždaug 24 vietas turinti aikštelė gyventojams užverta. Kai tame restorane vyksta vakarėliai, jo svečiai visur kiemuose savo automobilių pristato, tad kai restoranas nedirba, galėtų leisti statyti vietiniams“, – rašė kaunietis.
Įpareigojo nuimti
Eigulių seniūnijos seniūnas Egidijus Pečiulionis nurodė, kad situacija žinoma ir jau sprendžiama, kad aikštelė taptų atvira ir joje automobilius galėtų statyti vietos gyventojai.
„Restorano savininkams buvo nurodyta pašalinti vartus ir likusią neteisėto užtvėrimo dalį, atsakingi asmenys įsipareigojo artimiausiu metu juos pašalinti. Gyventojai turi teisę naudotis šia automobilių stovėjimo aikštele ir joje statyti savo transporto priemones.
Savininkams duotas nurodymas pašalinti vartus ir likusią užtvėrimo dalį. Jie bus pakartotinai informuoti apie prievolę įvykdyti šį nurodymą“, – dienraščiui komentavo seniūnas.
Po „Kauno dienos“ kreipimosi į miesto atstovus, vietos gyventojai pranešė, kad jau kelis vakarus „Legendos“ vartai į aikštelę buvo nuimti, tad keli vietiniai nakčiai jau buvo pastatę savo automobilius.
Gyventojai turi teisę naudotis šia automobilių stovėjimo aikštele ir joje statyti savo transporto priemones.
Siūlomos alternatyvos
Eigulių seniūnas pažymėjo, kad vietos gyventojai minėtoje aikštelėje gali statyti automobilius, tačiau vietų trūkumo problemos tai neišspręs, mat aikštelėje yra apie 25 vietas, o seniūnijoje gyventojų – apie 37 tūkst.
„Šioje seniūnijoje gyventojų ir gyvenamųjų pastatų tankis yra didelis, o gyvenamųjų namų aplinka projektuota labai seniai, kai automobilių buvo gerokai mažiau, todėl esamų projektinių automobilių statymo vietų prie namų nepakanka. Laisvos erdvės automobiliams statyti lieka mažai, todėl tikimybė, kad kiekvienas gyventojas ras vietą arti namų – nedidelė“, – pripažino E. Pečiulionis.
Jis pasiūlė gyventojams alternatyvą – automobilius laikyti ilgalaikio stovėjimo aikštelėse, kurių Eigulių rajone yra trys.
Ilgalaikio automobilių stovėjimo aikštelės įkurtos Ašigalio g. 1, Ašigalio g. 32, Islandijos pl. 201. Be to, siūloma ir dar viena alternatyva, kai prie namų galima įrengti daugiau statymo vietų.
„Gyventojai gali įsitraukti į Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymo programas „(R)evoliucija“ ir „Svajonių kiemas“, kurios, atsižvelgiant į esamą situaciją, suteikia galimybę spręsti ir automobilių statymo problemas gyvenamojoje aplinkoje“, – nurodė Eigulių seniūnas.
„Kauno diena“ primena, kad kitoje gatvės pusėje nuo restorano „Legenda“, gyventojams laikinai buvo atverta prie autoserviso „Inchcape motors“ esanti aikštelė. Ji buvo įtraukta į žaliąją zoną, kurioje darbo dienomis renkama rinkliava. Tačiau dabar visa aikštelė rezervuota, tad gyventojai čia palikti automobilių nebegali.
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