Progimnazijos stadione – krepšinio lankas su spyna

Į Kauno KTU Vaižganto progimnazijos stadioną užsukęs kaunietis pasakojo nemaloniai nustebęs radęs „užrakintą“ krepšinio lanką, nes atlaisvėjus karantino sąlygoms žaisti jau leidžiama. Tačiau nustebinti buvo ir progimnazijos vadovai. Jų teigimu, spyna pakabinta be jų žinios.

„Esu kaunietis. Čia gimiau ir augau. Myliu savo miestą ir noriu, kad čia viskas būtų „čiki“. Tačiau šiandien susidūriau su labai keista, nemalonia situacija. Mudu su nepilnamečiu sūnėnu kartais „išlendame“ pasportuoti. Ypač šiuo šiltuoju metų laiku. Dažniausiai žaidžiame krepšinį. Vienas prieš vieną. Jam tai labai patinka, nors ir alinančiai sunku“, – pradėjo pasakoti apie situaciją skaitytojas.

Jis dėstė, kad didžiulė visuomenės dalis pasiilgo aktyvaus laisvalaikio. Be to, aikštėje vaikai yra auklėjami, lavinami. Per sportą lavinama savikrontrolė, gebėjimas kurti, reaguoti į kylančią įtampą, fizinė būklė ir kita, vardijo vyras.

„Tuo tarpu, Kauno KTU Vaižganto progimnazijos stadione metaliniai krepšinio lankų tinkeliai surakinti ir suveržti geležinėmis spynomis taip, kad žmonės negalėtų sportuoti. Taip elgiamasi nepaisant fakto, jog dar 2020 m. balandžio 27 d. sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) išplatintame pranešime spaudai labai aiškiai nurodoma: „visų šalies stadionų veikla atnaujinama“, – pastebėjo kaunietis.

„Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

Jis klausė, kur kitur sportuoti Aukštųjų Šančių gyventojams, nes toks sporto stadionas čia – vienintelis. „Mano giliu įsitikinimu, taip elgtis paprasčiausiai negarbinga. Tikiuosi ši problema bus išspręsta. Kaip buvęs tos mokyklos mokinys labai to norėčiau“, – pridūrė kaunietis.

Kreipėmės į progimnazijos direktorę. Ji teigė, kad stadionas buvo ir liks atviras visuomenei, ją nustebino skundas dėl spynų. Sakė, kad pirmą kartą apie jas girdi. „Visa teritorija yra atvira, informaciją apie taisykles teritorijoje ir elgesį esame pakabinę viešai ant mokyklos durų ir ant vartų. Neturime tiek žmonių, kad stebėtume, kas ateina į teritoriją, kas išeina“, – kalbėjo Lydija Merfeldienė.

Ji nusistebėjo, kodėl skaitytojas nesikreipė tiesiai į mokyklą. Progimnazijos tinklapyje yra vadovų kontaktai.

Po kiek laiko žurnalistams pavykus susisiekti su progimnazijos direktorės pavaduotoju ūkio reikalams šis patvirtino radęs spyną. „Mes lankų tikrai nerakinom. Bet pasižiūrėjau, spyna tikrai yra. Nežinau, ar ir ant kito lanko yra, bet vienas mačiau, kad tikrai užrakintas. Negaliu pasakyti, kas ją užrakino“, – nustebęs sakė Paulius Lacitis.

Mes lankų tikrai nerakinom. Bet pasižiūrėjau, spyna tikrai yra.

Ją pavaduotojas ūkio reikalams sakėsi pastebėjęs tik dabar, nes per karantiną mokiniai stadione nesportavo ir niekas lanku nesiskundė. „Teritorija per karantiną nebuvo užrakinta, bet niekas ir nėjo, niekas nesportavo“, – teigė pavaduotojas, patvirtinęs, kad mokyklos stadionas ir toliau bus prieinamas visiems norintiems jame sportuoti. „Spynelę šiandien pat nukabinsim“, – žadėjo P. Lacitis.

Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas patvirtino, kad sportuoti stadione jau turi būti leidžiama. „Mokykla įpareigota nuimti spynas. Tą turėtų padaryti šiandien“, – teigė M. Šivickas.

Balandį dėl karantino Kaune viešosiose erdvėse buvo išmontuoti daugiau kaip 200 krepšinio lankų. Savivaldybės žiniomis, visi jie jau grąžinti ant krepšinio stovų. Gyventojai, pastebėję, kad krepšinio lankas yra dar nesumontuotas, prašomi apie tai pranešti Sporto skyriaus atstovams.