Ramaus miestelio kasdienybę išjudins čia vyksiantis Europos čempionatas

Sėkmingas sinergijos projektas
Būtent tarptautinėmis greičio automodelių varžybomis šis naujai įrengtas kordodromas atvertas 2021 m. rugpjūčio pabaigoje. Šį išskirtinį objektą įrengė Kauno rajono savivaldybė. Jos iniciatyvą itin palankiai įvertino Europos automodeliuotojų federacijos (FEMA) generalinis sekretorius Tonu Seppas, pabrėžęs, kad naujos automodelių trasos atidaromos labai retai.
Lietuvoje buvo vos keletas kordodromų, o trasa pakaunėje yra vienintelė atitinkanti tarptautinius reikalavimus, automobilių modeliai čia gali išvystyti 300 km/val. ir didesnį greitį.
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Jono Kochanausko greituminių automodelių trasa – tai sėkmingas techninio ir sporto švietimo sinergijos projektas. Trasa tapo tarptautinio lygio erdve, skatinančia jaunimo inovacijas, gerinančia regiono reputaciją ir kurianti rekordinę aplinką automodelių sportui.
Tokie renginiai sustiprina Kauno rajono pozicijas tarptautinėse automodelių sporto arenose, ryšius su kitų šalių entuziastais, gimnazijos mokiniai modeliuoja ir važiuoja trasoje; puoselėjama inžinerinė ir techninė kompetencija.
Dalyviai ir prognozės
Raimondas Kochanauskas, kurio tėtis Jonas 1967 m. Čekiškėje įkūrė automodeliuotojų būrelį, tęsiantis tradiciją ir puoselėjantis automodeliavimą, „Kauno dienai“ pasakojo, kad kasmet trasoje surengiama „Grand Prix“, Lietuvos atviro moksleivių ir jaunimo greičio automodelių čempionato etapai „Pavasario taurė“ ir „Rudens taurė“.
Čempionatus ir „Grand Prix“ čekiškietis vadina bendraminčių suvažiavimais. „Yra LRT laida „Pakvaišę dėl ratų“, taip ir mes pakvaišę dėl keturių ratukų“, – šypsojosi pašnekovas, 1987 m. rudenį perėmęs vadovavimą būreliui, o 2012-aisiais kartu su buvusiais auklėtiniais įsteigęs greičio automodelių sporto klubą „4 ratukai“, kurio nariai pradėjo dalyvauti tarptautinėse varžybose.
Dalyvauti 74-ąjame Europos greičio automobilių čempionate užsiregistravo 93 automodeliuotojai iš dešimties šalių: kaimyninių Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, taip pat – Didžiosios Britanijos, Italijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Gausiausias būrys – devyniolika sportininkų – atvyksta iš Estijos, penkiolika – iš Ukrainos, po dvylika – iš Lenkijos ir Vokietijos.
Raimondas Kochanauskas:
Yra LRT laida „Pakvaišę dėl ratų“, taip ir mes pakvaišę dėl keturių ratukų.
Pasak R. Kochanausko, pagal taisykles šalis organizatorė prie maksimalaus skaičiaus gali pridėti du, o estai, ne vienus metus išsaugantys Europos čempionų vardą, – visus čempionus, todėl 74-ąjame Europos greičio automobilių čempionate dalyvaus maksimalus skaičius Estijos automodeliuotojų. Lietuvai atstovaus ne tik čekiškiečiai (12), bet ir Vilniaus (2), Žiežmarių (2) šios sporto šakos entuziastai.
Čempionatas truks tris dienas. Liepos 23-iąją numatytos treniruotės, kurios persikels ir į 24 d., o vakare, 18 val., – iškilmingas atidarymas. Tikrosios kovos prasidės liepos 25 d. ir tęsis iki 27-osios. Tą pačią dieną ant pakylos kils nugalėtojai ir vyks iškilmingas čempionato uždarymas.
Daugiausia vilčių R. Kochanauskas sieja su buvusiu auklėtiniu Dariumi Rutkausku, IV klasėje pasiekusiu gerų rezultatų. „Tarp 20 šios klasės sportininkų jis turėtų būti apie vidurį, manau, pateks į dešimtuką, o gal ir penketuką, jei niekas nesulūš“, – prognozavo pašnekovas.
R. Kochanausko nuomone, su aukščiausiais apdovanojimais ir daugiausia prizų iš Čekiškės grįš Estijos komanda. „Jie geriausių automodeliuotojų vardo neperleidžia jau dešimt metų ir šįkart turėtų „duoti kruopų“ visiems. Stiprūs ir vokiečiai, bet už juos nestatau, gal kelis medalius ir išsiveš. Panašiai ir su šveicarais, kurių delegacija šįkart palyginti maža, stipriausi sportininkai neatvyksta. Galimybių turi ukrainiečiai tam tikrose klasėse“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovas.
Ar 74-ajame Europos greičio automobilių čempionate tikimasi rekordų? „Fiksuojant rekordus trasoje dosniausi buvo praėjusieji metai, kai E-3 B klasėje rekordas buvo pagerintas tris kartus: puikiai važiavo ukrainietis Ihoris Sofiyanykas (253,507 km/val.), pagerinęs 2024 m. pasiektą esto Laurio Tedero trasos rekordą (246,406 km/val.), dar geriau – estas Mathyas Mannikovas (259,530 km/val.), o jį aplenkė ukrainietis I. Sofiyanykas (259,966 km/val.). Naujas ir trasos rekordas E-2 klasėje – 279,567 km/val., jis priklauso Vladimirui Smolnikovui. Galingiausioje 10 kub. cm (E 5) klasėje pasiektas 341,049 km/val. greitis, šį trasos rekordą pasiekė T. Seppas iš Estijos. Gal ir šįkart pagerinsime trasos rekordą, o Europos ar pasaulio nesitikiu, kad pavyks. Mūsų trasa yra gera, bet ne tokia puiki kaip Sidnėjuje, būtent ten ir pasiekiami pasaulio rekordai. Tam įtakos turi ir klimatas: oro drėgmė, temperatūra. Aišku, tikimės gerų rezultatų, svarbiausia, kad varžybų dienomis nelytų, kad viskas pasisektų, žmonės išvažiuotų šypsodamiesi“, – sakė R. Kochanauskas.
Be oro sąlygų, šiame sporte rezultatas priklauso ir nuo Fortūnos: arba tau sekasi, arba varžovams nesiseka. Čia laimės dalykas – brangiai kainavusį modelį gali sugadinti per pirmąjį važiavimą, čia viskas dirba virš galimybių ribos.
Komentaras
Pernai iš liepos 24–28 d. Pėčo mieste, Vengrijoje, vykusio Europos greičio automodelių čempionato parsivežėme varžybų vėliavą ir džiaugiamės, kad toks renginys vyks Kauno rajone, Čekiškėje. Smagu pakviesti šios sporto šakos entuziastus į naujausią ir modernų Europoje kordodromą.
Tikimės, kad ne visi medaliai iškeliaus į kitas šalis, vienas kitas liks ir pas mus. Žinoma, jų gausos nesitikime, nes kurį laiką čekiškiečiai neturėjo bazės siekti meistriškumo, o juk reikia ne vienų metų, kad sportininkai pasiektų tam tikrą lygį. Tačiau džiaugsimės kitų šalių sportininkų pergalėmis ir trasos rekordais.
Naujausi komentarai