Iš čempionato grįžo su sidabru

2025-07-19 12:55
Pirmąjį liepos savaitgalį Miros mieste, Portugalijoje, vyko Europos „Aquabike“ čempionato antrasis sezono etatas, kuriame varžėsi 110 sportininkų, tarp jų – ir aštuoni Lietuvos atstovai.

Sėkmė: Kauno rajone gyvenantis D. Kutra pelnė sidabro medalį.
Sėkmė: Kauno rajone gyvenantis D. Kutra pelnė sidabro medalį. / Organizatorių nuotr.

Čempionate puikiai sekėsi jauniesiems Lietuvos sportininkams, šiemet jau besivaržantiems vyrų kategorijoje. Sportininkai įrodė, kad Lietuvos jaunimo karta yra ambicinga, greita ir konkurencinga. Net keturi lietuviai pelnė prizines vietas. Kauno rajone gyvenantis Dovydas Kutra pelnė sidabro medalį. Trečia vieta džiaugėsi Grantas Gurkšnys, ketvirtą užėmė Karolis Puzelevič, o Erikas Butkus – penktą.

Grantas Gurkšnys taip pat dalyvavo „Ski GP4“ (stovimų vandens motociklų) klasėje, kurioje iškovojo dar vieną bronzą.

Kiek sunkiau šįkart sekėsi Domantui Vazniui – po pirmojo etapo jis buvo lyderis, tačiau dėl padarytų klaidų trasoje galutinėje įskaitoje liko aštuntas.

