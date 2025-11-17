Rudens orai netrukdo pakaunės ugdymo įstaigų renovacijai ir modernizacijai

Duotas startas
Lapkričio 11-oji tapo oficialia pirmąja unikalaus projekto įgyvendinimo diena: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, bendrovės „Kaunesta“ komercijos direktorė Inesa Kinderevičienė ir gimnazijos direktorė Rima Kuktienė įkasė laiko kapsulę, kuri simbolizuoja darbų pradžią.
„Jūsų mokyklai jau 100 metų. Turite puikiai įrengtą parką, modernų stadioną, todėl atėjo laikas pasikeisti ir pačiai mokyklai. Toks gimnazijos modernizavimo projektas yra vienintelis Lietuvoje, tad kitos ugdymo įstaigos galės į jus lygiuotis. Tikiu, kad artimiausiu metu gražės ir mokyklos vidus“, – darbų pradžia džiaugėsi meras ir linkėjo susiklausymo tarp rangovų ir mokyklos bendruomenės.
Pasak Karmėlavos B. Buračo gimnazijos direktorės, gimnazijos bendruomenė – 655 mokiniai ir 65 mokytojai – labai laukė šios dienos.
„Kaunesta“ komercijos direktorė I. Kinderevičienė pabrėžė, kad, įgyvendinus projektą, gimnazija taps saugi, jauki, šilta, o jos pastatas bus tvirtas ir švietimo bendruomenei tarnaus ilgai.
Leis pagreitinti procesą
Darbų metu pirmą kartą Lietuvoje viešiesiems pastatams atnaujinti bus naudojami gamykloje pagaminti sienų ir stogų skydai, kurios bendrovės „Kaunesta“ meistrai sumontuos be papildomo apdirbimo. Tai leis pagreitinti rangos darbų renovacijos procesą, sumažinti darbų apimtį statybvietėje, padidinti pastatų energinį efektyvumą ir užtikrinti konstrukcijų ilgaamžiškumą.
Energiniai efektyvumui padidinti numatyta ir daugiau priemonių. Suplanuota demontuoti visus Karmėlavos B. Buračo gimnazijos pastato langus ir sudėti šiuolaikiškus – PVC profilių, laiptinių zonose įrengti vitrinas, pakeisti šildymo sistemą.
Taip pat ruošiamasi atnaujinti ir įrengti naujas vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektros ryšių, garso, apsauginės, vaizdo, dujų nuotėkių signalizacijų ir kontrolės sistemas, inžinerines komunikacijas.
Dalis esančio ugdymo įstaigos pastato rūsio bus pritaikyta personalo poreikiams, o vietoj buvusios šaudyklos numatyta įrengti priedangos patalpas.
Projekto „Viešosios paskirties švietimo įstaigos Karmėlavos B. Buračo gimnazijos pastato Vilniaus g. 67, Karmėlavoje, atnaujinimo (modernizavimo) skydais“ vertė – 4,8 mln. eurų, iš jų 2,2 mln. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.
Įsibėgėję darbai
Šiemet birželio antroje pusėje bendrovė „Inti“ pradėjo reikšmingą švietimo infrastruktūros projektą – Raudondvario gimnazijos rekonstrukciją. Projektas bus įgyvendinamas keliais etapais rekonstruojant esamą pastatą ir pastatant modernius priestatus. Čia numatyta įrengti net 38 klases, sporto ir aktų sales, biblioteką, valgyklą, taip pat suplanuoti nauji lauko inžineriniai tinklai, sklypo dangos ir automobilių stovėjimo aikštelė su 73 vietomis.
Atlikus sutartyje numatytus darbus, Raudondvario gimnazija galės priimti iki 1 120 mokinių.
Pasak Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, šiuo metu jau įrengti inžineriniai tinklai ir priestatų pamatai, įrengiamas naujas šilumos punktas, demontuotos nereikalingos pastato konstrukcijos. Šį mėnesį atliekami mūrijimo darbai, keičiami langai, stogas.
Kėlė vainiką
Spalio 21 d. ant naujai statomos Domeikavos pradinės mokyklos stogo iškeltas vainikas – tradicinis simbolis, žymintis pirmojo etapo, pagrindinių statybos darbų, pabaigą. Bendrovė „KRS“ jau atliko darbų už daugiau kaip 1,4 mln. eurų: pastatytas dviejų aukštų pastatas, uždengtas stogas. Šiuo metu intensyviai vyksta gipskartonio pertvarų įrengimo darbai, tinkuojamos sienos, montuojami vėdinimo sistemos ortakiai.
Užbaigus darbus, mokyklos pastatas bus vientiso tūrio, su lauko žaidimų aikštele, bendrasis plotas sieks beveik 2 200 kv. m. Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta mokyklos teritorija, įrengtos automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelės, o sklype pasodinti želdynai padės atskirti mokyklą nuo intensyvaus eismo ir sumažinti triukšmą.
Naujoji mokykla galės priimti 480 mokinių (šiais mokslo metais mokosi 1 135 mokiniai, iš jų 393 – 1–4 klasėse). Joje bus įrengta 20 pradinio ugdymo klasių (šiuo metu yra aštuoniolika), informatikos, anglų kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, taip pat universali salė, pritaikyta mokiniams maitinti, sporto veikloms ir bendruomenės renginiams.
Projektą, kurio vertė – daugiau kaip 4 mln. eurų, planuojama užbaigti iki kitų metų rugsėjo 1 d.
Rugsėjis – pradžių mėnuo
Rugsėjį pradėti Ežerėlio pagrindinės mokyklos atnaujinimo darbai. Vykdomi pastato šiltinimo darbai, keičiami langai, tvarkomas stogas. Pirmo aukšto patalpos ruošiamos darželiui, kuriame bus įrengtos šiuolaikiškos ikimokyklinio ugdymo grupės. Šiuo metu atliekami santechnikos darbai, betonuojamos grindys. Per pusę metų bus pakeista elektros instaliacija, sutvarkytos ir perdažytos sienos, įrengti nauji sanitariniai mazgai, šildomosios grindys.
Kad mokykla taptų patrauklesnė vietos bendruomenei, patogesnė mokiniams, esamas mokyklos pastatas bus išplėstas naujomis maitinimo patalpomis, aplinka bus pritaikyta ugdymosi poreikiams ir poilsiui – pastatytos pavėsinės, įrengtos žaidimų aikštelės, takeliai. Saugesnę aplinką užtikrins aptverta mokyklos teritorija.
Nuo rugsėjo statybininkai triūsia ir Zapyškio pagrindinės mokyklos pastate, esančiame tame pačiame pastate su seniūnija. Statinį pagal sutartį iki kitų metų gegužės numatyta apšiltinti ir suremontuoti jo stogą. Šiuo metu šiltinamas pastato cokolis.
Vos savaite vėliau pradėti vykdyti Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ pastato šiltinimo, stogo remonto ir nuogrindų įrengimo darbai. „Siekiant užtikrinti įstaigos darbą, susiderinus su bendruomene, darbai pradėti vidinėje lopšelio-darželio pastato pusėje – atkasti ir apšiltinti pamatai, sienos apklijuotos šiltinimo medžiagomis, apšiltintas stogas, kuris šiuo metu dengiamas nauja danga. Lapkričio 18 d. planuojama pabaigti keisti langus“, – vardijo J. Jankauskienė.
Sėkmingai užbaigus 4,2 mln. eurų vertės Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“, statyto 1987 m., rekonstrukcijos projekto viešųjų pirkimų procedūras, rugsėjo 3 d. su bendrove „Rofolis“ buvo pasirašyta sutartis, o rugsėjo 18 d. jau prasidėjo statybų darbai. Šiuo metu intensyviai vyksta senojo pastato griovimas.
Per aštuonis mėnesius (jei prireiktų daugiau laiko, numatyta galimybė sutartį pratęsti dar trims) planuojama naujai įrengti ugdymo erdves ir personalo patalpas, vaikų lauko žaidimų aikšteles. Naujame pastate numatyta aštuoniolika grupių. „Tikimasi, kad po sėkmingų statybos darbų mokytojai ir lopšelio-darželio „Obelėlė“ vaikai galės į naujas patalpas įžengti jau kitų metų rugsėjo 1-ąją“, – sakė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Kauno rajono savivaldybei svarbu užtikrinti kiekvieno mokinio galimybę ugdytis šiuolaikiškose ir ugdymo poreikius atitinkančiose aplinkose.
