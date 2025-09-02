Rugsėjis ir vėl pasitiko spūstimis: strigom, niekas nejuda

„Net „Bolt'o“ į Aleksotą niekaip neišsikviečiu“, – apie padėtį guodėsi viena portalo kauno.diena.lt skaitytoja. Kita prašė patarimo, ką daryti įstrigus spūstyje. „Eismas vos juda. Dabar visai niekas nejuda. Apsisukti nėra kaip. Gal žinot, čia taip kas rytą bus?“ – sutrikus klausė jauna moteris.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt teigė, kad iki 8 val. buvo pranešta tik apie kelias avarijas. Dėl kitų eismo įvykių, jeigu jų ir būta, vairuotojai sutarė dėl kaltės, užpildė eismo įvykio deklaraciją, tad nebuvo reikalo kreiptis į pareigūnus.
Budėtojas paminėjo rimtesnę avariją Vakariniame aplinkkelyje. „Ant tilto, važiuojant nuo Akademijos, susidūrė du automobiliai. Pagal pirminį pranešimą, galimai yra sužeistų žmonių, bet pareigūnai dar tik vyksta į vietą, tad neaišku, ar tikrai. Dar vienas įvykis Kauno rajone. Oi ne, čia net ne eismo įvykis“, – kalbėjo budėtojas.
Naujausi komentarai