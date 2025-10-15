Savivaldybės pastato remontas užsitęs?

Dar prieš vasarą pradėtas remontuoti Kauno miesto savivaldybės vestibiulis, pagrindinės durys uždarytos, ant jų – informacija, pro kur galima patekti į pastatą. Viduje dar darbuojasi statybininkai. Pagal sutartį visi darbai turėtų būti baigti iki lapkričio 12 d., tad „Kauno diena“ pasiteiravo, ar darbininkai spės viską padaryti laiku.
„Dedamos pastangos, kad visi darbai būtų atlikti laiku ir tinkamai. Tačiau paveldo objekte dažnai susiduriame su sprendinių įgyvendinimo imlumu. Įžvelgiame pagrindinį sunkumą: įrengti terasines grindis hole, kadangi šių darbų specialistų Lietuvoje yra vienetai, šie darbai reikalauja tikslaus technologinio terminų laikymosi ir gali užtrukti.
Stabdyti darbus rangovas neprašė, tik išreiškė nuogąstavimų, kad darbų įgyvendinimas gali vėluoti dėl sprendinių derinimo. Darbams užtrukus mes, kaip užsakovas, taikysime sutartyje numatytus delspinigius“, – apie tai, kad rangovai gali nespėti iki sutartyje įvardytų terminų, nurodė Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio vedėja Ausma Alešiūnienė.
Kauno miesto savivaldybės specialistė vardijo, kad jau atlikti visi demontavimo ir pasiruošimo darbai, iškirstos angos liftui, sumontuotos laikančiosios konstrukcijos liftui, išbetonuotos grindys, iškloti elektros ir IT kabeliai grindyse ir lubose.
Nors nemažai darbų jau padaryta, į Didžiąją salę dar tenka eiti statybviete.
„Taip pat vykdomi suktuko durų restauravimo darbai, baigiami sienų marmuro stiuko darbai, pradėtos formuoti laiptų pakopos, iš dalies atliktas laiptinės sienų ir grindų remontas, vykdomi veidrodžių su mediniais rėmais restauravimo darbai“, – nurodė A. Alešiūnienė.
Nors nemažai darbų jau padaryta, į Didžiąją salę dar tenka eiti statybviete. Pastatų tvarkymo poskyrio vedėja nurodė, kad šiame tarpukario pastate darbininkai dar turi nemažai ką padaryti.
Ji vardijo, kad dar liko sutvarkyti visas vidaus patalpų duris į kabinetus, Mažąją ir Didžiąją sales ar sanitarinius mazgus. Savo eilės laukia terasinių grindų klojimas pagrindiniame pastato hole.
Kol kas dar nesumontuota lifto kabina, neįrengti įėjimo turniketai. Dar bus tvarkomas apšvietimas, reikės įrengti dokumentų mainų pašto dėžutes, du didelių matmenų ekranus laukiamajame ir prie Didžiosios salės durų.
Savivaldybės pastato vidaus atnaujinimo darbai atliekami vien Kauno miesto biudžeto lėšomis. Jiems numatyta apie 945 tūkst. eurų. Darbus atlieka bendrovė „Auksetas“.
