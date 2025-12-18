Bus atjungta „NordBalt“ jungtis su Švedija: paaiškino, kodėl ir kiek tai truks

„NordBalt“ elektros prekybai nebus prieinama nuo penktadienio 7 val. iki šeštadienio 18 val., pranešė Lietuvos elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“.
Anot pranešimo, jungtis atjungiama Švedijos perdavimo sistemos operatorės „Svenska kraftnat“ prašymu dėl planinių priežiūros darbų Nibru keitiklio stotyje.
„Litgrid“ duomenimis, per 11 šių metų mėnesių bendras jungties prieinamumas rinkai siekė 97,04 proc., iš Švedijos į Lietuvą per šią jungtį importuota 3,65 teravatvalandės (TWh) ir eksportuota 0,268 TWh elektros energijos.
700 megavatų galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų.
