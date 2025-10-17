„Litgrid“: bus ribojama Kruonio HAE, „NordBalt“ pralaidumai

Ribojimai truks nuo spalio 20 iki 30 dienos. Jie būtini siekiant užtikrinti sistemos saugumą, kol tęsiasi Kruonio HAE transformatorių pastotės rekonstrukcija, penktadienį pranešė „Litgrid“.
„Siekiant užbaigti Kruonio HAE transformatorių pastotės skirstyklos rekonstrukcijos projektą, reikia atjungti pastotę ir atlikti darbus tiek perdavimo tinklo, tiek gamintojo pusėje. Įvertinant elektrinės svarbą Lietuvos elektros sistemai, darbų trukmė maksimaliai sumažinta“, – pranešime sakė „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Pirmadienį Kruonio HAE bus neprieinama visai, o spalio 21–30 dienomis bus prieinamas vienas iš keturių jėgainės generatorių.
Tuo laiku taip pat bus ribojami Estijos elektros jungčių su Suomija „Estlink“ pralaidumai.
Anot „Litgrid“, „NordBalt“ pralaidumas spalio 20–30 dienomis bus sumažintas iki 438 megavatų (MW) galios importui ir iki 356 MW eksportui. „Estlink“ pralaidumas bus sumažintas iki 796 MW importui į Estiją ir iki 714 MW eksportui į Suomiją.
Pasak D. Matelionio, apribojimų įtaką didmeninėms elektros kainoms turėtų švelninti prasidėjus šildymo sezonui konkurencingiau elektrą gaminančios šiluminės elektrinė.
Operatorės teigimu, 330 kilovoltų įtampos Kruonio HAE skirstykla remontuojama siekiant padidinti elektrinės tiekimo patikimumą, sumažinti generatorių atsijungimo riziką. Be to, skirstykla ruošiama penktojo Kruonio HAE agregato prijungimui.
Rekonstrukciją planuojama baigti 2026 metais.
Naujausi komentarai