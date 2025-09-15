Sėkmės istorija: Kauno rajono paramedikai išgelbėjo klinikinės mirties ištikto žmogaus gyvybę

„Darbo pamainą vienoje Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos (GMP) pastotėje paramedikė Ernesta ir vairuotojas-paramedikas Tomas pradėjo ramiai ir įprastai. Šiltas rudens rytas nuteikė optimistiškai. Tačiau ramybė truko neilgai“, – skelbiama GMP tarnybos Kauno rajono teritorinio skyriaus feisbuke.
Kaip teigiama, pasigirdo kvietimo signalas – pacientą ištiko klinikinė mirtis, o tokiais atvejais yra svarbi kiekviena minutė. „Palankiai susiklosčius aplinkybėms, buvome netoli iškvietimo vietos. Jau po šešių minučių pacientui buvo atlikta pirmoji defibriliacija, nes pirmas fiksuotas ritmas buvo smulkiabangis skilvelių virpėjimas. Tęsiantis skilvelių virpėjimui, taikyta antra defibriliacija. Paskui ritmas pasikeitė į asistoliją, tačiau po dvylikos minučių taikytų efektyvių specializuotos reanimacijos veiksmų, buvo atkurtos gyvybinės paciento funkcijos, atsistatė širdies darbas, spontaninis kvėpavimas.
Esame dėkingi dispečerei, kuri iki mums atvykstant teikė gaivinimo instrukcijas artimiesiems, reanimobilio komandai, kurie atskubėjo į pagalbą, perėmė pacientą ir jį saugiai transportavo į gydymo įstaigą tolimesniam gydymui ir sveikimui. Darbas stiprioje komandoje – dar daugiau išgelbėtų gyvybių. O mes nuolat pasiruošę gelbėti ir džiaugiamės kiekvienu sėkmingai pavykusiu gelbėjimu“, – sėkmės istorija dalijosi paramedikai.
