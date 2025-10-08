 Šie Kauno ir Vilniaus restoranai diskriminuoja neįgaliuosius

2025-10-08 08:54
ELTOS inf.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad 15 Vilniuje ir Kaune esančių restoranų yra nepritaikyti žmonėms su judėjimo negalia. Visi jie buvo įspėti dėl diskriminacijos.

Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, įspėjimai buvo skirti Vilniaus restoranams „Amandus“, „Augustin“, „Da Antonio“, „Demoloftas“, „Džiaugsmas“, „Ertlio namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer&Ocean“, „Justa Pasta“, „Le Travi“, „Momo grill“, „Nineteen18“, „SOMM“, taip pat Kaune esantiems „Arivee“ ir „Nüman“.

Anot jos, tyrimai dėl diskriminacijos buvo pradėti gavus skundus, kuriuose nurodyta, kad į šiuos restoranus neįmanoma patekti žmonėms, judantiems vežimėliais.

„Tarnyba konstatavo, kad restoranų patalpos išties nepritaikytos: prie daugumos įėjimų yra laiptai be nuožulnių užvažiavimų, durys – per siauros, vidaus patalpose yra kliuvinių, trukdančių judėti vežimėliais. Be to, nustatyta, kad žmonėms su judėjimo negalia yra nepritaikyti daugumos įstaigų tualetai“, – pranešime nurodė tarnyba.

Tarnybai pradėjus tyrimą, septyni restoranai įsigijo pristatomas rampas, dvi įstaigos į institucijos pakartotinius kreipimusis apskritai nesureagavo, kiti pateikė tik dalį informacijos.

Artimiausiu metu rengiamas susitikimas, į kurį sukviesti restoranus vienijančios asociacijos, atsakingų valstybinių institucijų, žmonių su negalia organizacijų atstovai.

