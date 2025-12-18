Rekomendacija darbdaviams – įtraukti į darbo rinką kuo daugiau šių asmenų

Ketvirtadienį tokias įstatymo pataisas vienbalsiai palaikė 70 Seimo narių.
Kaip bus įgyvendinama rekomendacija dėl asmenų su negalia įdarbinimo stebės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
Beje, verslui Seimas nustatė tik rekomendacijas, o ne privalomas kvotas. Tikimasi, kad tai paskatins verslą savanoriškai prisidėti prie įtraukimo į darbo rinką asmenų su negalia.
Priimtomis įstatymo pataisomis Seimas taip pat neterminuotam laikotarpiui paliko šiuo metu viešajam sektoriui jau taikomą, bet tik iki 2028 m. galiojantį reikalavimą, įdarbinti 5 proc. asmenų su negalia. Įsigaliojus naujam reguliavimui, toks reikalavimas viešajam sektoriui taps nuolatiniu.
Kaip pastebi iniciatyvos autorius, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas, demokratas Linas Kukuraitis, daugelis Europos Sąjungos (ES) šalių yra nustačiusios kvotas dėl asmenų su negalia įdarbinimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.
Naujas reguliavimas dėl asmenų su negalia įdarbinimo įsigalios nuo kitų metų liepos mėnesio.
