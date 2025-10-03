Šiųmetės Kauno kalėdinės eglės kūrėja: degu šia idėja

Pirmas kartas
Nors iki Kalėdų dar liko beveik trys mėnesiai, tačiau jau prasidėjo paruošiamieji darbai. Praėjusį mėnesį Kauno miesto savivaldybė dėl pagrindinės miesto eglės puošimo darbų pasirašė sutartį su bendrove „Akmenių dvaras“, tad portalas kauno.diena.lt iš konkurso nugalėtojos K. Rimienės pabandė sužinoti, kaip gi atrodys šiųmetė Kalėdų puošmena.
Floristė pripažino, kad bus pirmas kartas, kai ji ėmėsi tokio projekto, tačiau nekantrauja pamatyti galutinį rezultatą ir jau dabar mėgaujasi prasidėjusiu kūrybiniu procesu.
Būtų mano valia, aš jums viską išpasakočiau, nes pati labai degu šia idėja.
„Būtų mano valia, aš jums viską išpasakočiau, nes pati labai degu šia idėja. Aš ja tikėjau nuo pat pradžių. Aišku, man tai visiškai naujas projektas su tokia apimtimi, atsakomybe, bet ta idėja buvo labai savalaikė ir pasirodė labai tinkanti eglutei, todėl ir dalyvavau konkurse. Džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti ir tikiuosi, kad pavyks apdaryti viską taip, kad džiugintų ir mažus, ir didelius“, – kalbėjo „Akmenių dvaro“ vadovė.
Ji prižadėjo miesto atstovams, kad kol kas dar nebus atskleista šių metų kalėdinės eglutės tema, tačiau vis tiek šiek tiek papasakojo, kaip visas grožis bus kuriamas.
„Norisi palikti kalėdinio stebuklo intrigą, todėl temos neįvardinsiu, tačiau tikiu, kad ji – unikali, nes tokia stilistika eglė dar nebuvo puošiama“, – tikino K. Rimienė.
Pasak floristės, buvo jaudulio prieš dalyvaujant paskelbtame konkurse, o dabar visos abejonės išsisklaidė, mintys susikoncentravo į procesą.
„Man tai labai reikšmingas kūrinys – negalima pavesti Kauno ir kauniečių, kad Grinčas nepavogtų Kalėdų“, – pažymėjo konkurso nugalėtoja.
Nematyta puošimo technologija
Floristikos dizainerė portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad ant eglutės bus ne tik pavienių dekoravimo elementų, tokių kaip žaisliukai ar lemputės, tačiau bus pritaikytos ir kitokios formos, jungiamosios detalės, kurios kurs bendrą kalėdinės eglės visumą.
„Bus ištisinių fragmentų, kurie tęsis per visą eglę. Be to, naudosime technologines naujoves – LED lemputes, kurias galima įvairiai programuoti. Jos gali būti ir šiltos, ir šaltos spalvos, ir įvairių spalvų derinių. Tos lemputės yra tarsi LED ekranas, norint, galima ir žodžius rašyti ar simbolius atkartoti. Šios lemputės leidžia į visą procesą pažiūrėti naujoviškai. Kiek žinau, Baltijos valstybėse nebuvo nei karto tokia technologija panaudota puošiant eglę“, – kalbėjo šiųmetė Kauno eglės puošėja.
Ji nurodė, kad rankų darbo puošiant Kauno eglutę tikrai prireiks, mat dekoracijas reikės apjungti, kai kurias detales numatyta spausdinti 3D spausdintuvu. „Dekoracijos tikrai nebuvo kažkur naudotos, jos iš specialių profilių bus kuriamos specialiai eglei. Jos bus jungiamos, bus tūrinės arba plokščios. Aišku, tarp dekoracijų bus ir pakabinamų didelio diametro bumbulų, bet jie gal puoš tik kokia 10 proc. visos eglės“, – kalbėjo K. Rimienė.
„Akmenių dvaro“ vadovė nurodė, kad dekoracijų gamybos procesas jau prasidėjo. Kol kas dar neišrinkta gyva eglutė, kuri šiemet bus puošiama, tad kai jau bus nuspręsta, kuri kauniečių dovanota žaliaskarė taps Kalėdų puošmena, pagal eglės dydį bus sprendžiama, kiek dar reikės dekoracijų.
„Kauniečiai yra prisiūlę labai gražių eglių, tik kai kurios jų – truputį per mažos, tad dar renkamės tokią, kuri atitiktų keliamus aukščio reikalavimus. Vieno medžio laja yra platesnė, kito – siauresnė. Tad nuo pasirinktos eglės ir priklausys dekoracijų kiekis“, – nurodė floristė.
Šventinių akcentų teks palaukti
Portalas kauno.diena.lt jau skelbė, kad šiais metais miesto kalėdinė eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d., tačiau dar teks palaukti, kol paaiškės, kas įžiebimo šventėje pasirodys. Šiuo metu dar vyksta viešojo pirkimo procesas dėl eglutės įžiebimo šventinio koncerto.
Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad šiais metais taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų su PVM, Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas – 150 tūkst. eurų su PVM.
