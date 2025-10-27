Stiprinamos pakaunės sodininkų bendrijos

Spalio 17 d. sutvarkytas gatves apžiūrėjo ir Kauno rajono savivaldybės vadovai.
„Šiandien reikšminga diena ne tik savivaldybei, bet ir aštuonioms sodininkų bendrijoms, kurios ryžosi perduoti gatves savivaldybei ir matome šio žingsnio rezultatus – suremontuotas šešias gatves, kurios ilgai tarnaus gyventojams“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Vicemeras Antanas Nesteckis džiaugėsi, kad sutvarkytos gatvės yra sodininkų bendrijų bendrystės rezultatas, juk reikėjo visų jų pritarimo.
Gatvės daug metų buvo duobėtos, dulkėtos. Jas suremontavus, bus saugiau gyventi, gyvenvietė taps patrauklesnė.
Kauno rajono savivaldybėje jau ne vienus metus veikia specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa, jos lėšos skiriamos infrastruktūrai tvarkyti, techninei dokumentacijai parengti ir kitiems svarbiems darbams. Nuo pernai įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisoms, sodininkų bendrijos gali teikti prašymus ir dėl kelių perdavimo savivaldybei.
Pagal šią programą aštuonios sodininkų bendrijos „Neringa“, „Aras“, „Automobilistas“, „Sveikata“, „Pajūris“, „Vasara“, „Bitukas“ ir „Kaspinas“ pateikė prašymą dėl gatvių perdavimo savivaldybei.
Gatvių perėmimui pritarė specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisija, todėl savivaldybė šiemet skyrė 350 tūkst. eurų ir sutvarkė šešias gatves (Klevų, Pajūrio, Kazimierų, Gėlininkų, Gėlių ir Lankų), kurios kerta šias sodininkų bendrijas.
Visų gatvių ilgis – 2 km, jos susijungia su valstybinės reikšmės keliu Vaišvydava–Girionys–Žiegždriai.
Anot Samylų seniūnės Jolitos Andrulytės, gatvės daug metų buvo duobėtos, dulkėtos. Jas suremontavus, bus saugiau gyventi, gyvenvietė taps patrauklesnė. Seniūnei pritarė ir tarybos narė Violeta Boreikienė, kuri Laumėnų kaime yra gyvenusi net dešimt metų.
Kad gatvės rekonstruotos kokybiškai, patvirtino sodininkų bendrijų gyventojai, kurie kelio dangą išbandė važiuodami automobiliais, dviračiais, paspirtukais, mopedais ir kitomis transporto priemonėmis.
