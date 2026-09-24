STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų

„Įvertinus patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, išanalizavus pranešimo turinį ir kitus surinktus duomenis, nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių“, – BNS ketvirtadienį nurodė STT atstovė Renata Keblienė.
Atlikusi aplinkybių patikslinimą, STT nustatė, kad visos viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ ir paslaugų teikėjo sutartys buvo susijusios su realiai įstaigos veiklai reikalingų prekių įsigijimu ir paslaugų nuoma, visos sutartyse numatytos materialinės vertybės buvo faktiškai perduotos ir panaudotos įstaigos reikmėms.
„Kadangi sandoriai buvo realūs, prekių bei paslaugų poreikis pagrįstas, o turtinės ar didelės neturtinės žalos požymių nenustatyta, veika negali būti prilyginta baudžiamajam nusikaltimui“, – informavo R. Keblienė.
Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu.
Politiko skaičiavimu, 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės ir E. Morkūno nušalinimą nuo pareigų.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruožtu – STT.
BNS praėjusią savaitę skelbė, kad VPT dėl mažos vertės nutarė nepradėti Raudondvario dvaro pirkimų vertinimo.
Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl to, kokiomis aplinkybėmis ten dirba premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.
Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.
Tuo metu Seimo Antikorupcijos komisija yra nutarusi vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.
Naujausi komentarai