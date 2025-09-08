Taksi automobilyje planšetinį kompiuterį palikęs vyras: kreipiausi ir į policiją

Jis pasakojo, kad rugsėjo 5 d., apie 2 val. nakties, Kaune išsikvietė taksi ir pavežėjimo paslaugas teikiančią „Etransport“.
„Atvyko baltos spalvos taksi. Maršrutas buvo nuo Karaliaus Mindaugo pr. 34A „Circle K“ degalinės iki Bernatonių g 24, Kaune. Automobilyje buvo palikta planšetė „Prestigio“. Susisiekus su dispečerine ir paaiškinus situaciją, buvo paklausta telefono, iš kurio buvo kviestas taksi. Kadangi buvau išvykęs į užsienį, todėl pasikeičiau telefono numerį. Jo neatsimenu, todėl negalėjau pateikti. Be to, taksi buvo iškviesta naudojant „Keep calling“ programėlę. Dispečerinės darbuotoja pasakė, kad nemato savo sistemoje tokio iškvietimo ir kad tuomet niekuo negalinti padėti. Dabar neaišku, kur yra ta planšetė ir kaip ją atgauti“, – penktadienį pasakojo Juras.
Jis teigė dėl šio incidento skambinęs į paslaugas teikiančią bendrovę, kreipęsis ir į policiją.
„Patikslinę aplinkybes, policijos pareigūnai pasiūlė dar palaukti, kol įmonė išnagrinės šį atvejį. Dėl to buvo skambinta jų kokybės, atsiliepimų numeriu“, – sakė pašnekovas.
Pirmadienį Juras pranešė, kad pavyko susisiekti su taksi vairuotoju, kurio automobilyje buvo palikta planšetė, ir ją atgauti.
Portalas kauno.diena.lt dėl susiklosčiusios situacijos į įmonę raštu ir telefonu kreipėsi kelis kartus. Žurnalistams pavyko pakalbėti su dispečerinės darbuotojomis, tačiau atsakymų buvo prašoma kreiptis į administraciją. Iki pirmadienio pavakarės oficialių įmonės atstovų atsakymų nesulaukta. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.
Naujausi komentarai