Trys parodos – kūnui ir sielai

Penktadienio rytą – neįprastos spūstys „Žalgirio“ arenos prieigose ir automobilių stovėjimo aikštelėje.
„Žmonės gal nedirba?“ – netikėtai radusios laisvą vietą automobiliui, dvi bičiulės akimis ieškojo prie kasų nusidriekusios eilės galo.
Tikėtina, kad prasibrauti iki sporto klubo ar baseino bus sunkiau visą savaitgalį, mat iki pat sekmadienio „Žalgirio“ areną dalysis net trys parodos. Pirmuosiuose aukštuose įsikūrė paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ ir „Mados pasažas 2025“. Antras ir trečias aukštai tapo kultūrinio įvykio Kauno knygų mugė 2025 ambasada.
„Tokio masto renginio dar nėra buvę, – viena ankstyviausių, Nerijos vardu prisistačiusi lankytoja džiaugėsi įvairove ir vienu bilietu, atveriančiu net tris erdves. – Ko gero, smagiausia dėl Knygų mugės. Nors, neabejoju, rasiu į ką akis paganyti ir kitose dvejose.“
Po šių žodžių Nerija pasileido laiptais į viršų, kur literatūros gerbėjų jau laukė knygų leidėjai, autoriai, švietimo ir neformaliojo ugdymo atstovai, intriguojančios naujienos, intelektualios diskusijos, pokalbiai ir pristatymai.
Savaitgalis su knyga
Pirmieji į Kauno knygų mugės lankytojus kreipėsi literatūros sunkiasvoriai, istorines datas ir įvykius pavertę eilutėmis knygų puslapiuose.
Artūras Svarauskas pristatė leidinį „Lietuvos visuomenė 1939–1941 metais. Įtampos, konfliktai, transformacijos“. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro komanda pristatė knygą „Partizanų Vytautas. Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo ir atminties vaizdai“. Ilgametė „Kauno dienos“ žurnalistė Virginija Skučaitė ir istorikas dr. Algirdas Jakubčionis pasakojo apie naujausią savo darbą „Lietuvių Golgota Revučyje“.
„Rašyti man lengviau, nei kalbėti... Tačiau auditorija, palyginti su Vilniuje vykstančia Knygų muge, čia žymiai mažesnė“, – prieš pristatymą jaudulio neslėpė V. Skučaitė.
Šeštadienis Kauno knygų mugėje skirtas šeimoms, sekmadienis – kontrastams, pradedant Kakės Makės linksmybėmis, baigiant Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Donaldo Kajoko žodžiu skaitytojui. Visas tris dienas knygų bičiulius sveikins ir „Kauno dienos“ kolektyvas, įsikūręs trečiame aukšte, K6 stende. Lankytojai čia galės pabendrauti su laikraščio žurnalistais, kalbos redaktoriais, maketuotojais, portalo darbuotojais, įsigyti laikraščio „Kauno diena“ prenumeratą, pavartyti žurnalus „Sveikata“, „370“.
„Dažnai sulaukiame laiškų, skambučių, o šį savaitgalį bus puiki proga susitikti gyvai ir pabendrauti su skaitytojais. Gal gims ir naujų temų“, – kalbėjo „Kauno dienos“ stendo atstovės.
Skirtingos nuomonės
Pirmame aukšte tradiciškai įsikūrė mados kūrėjų erdvė su kone 50 skirtingų mados ir stiliaus kūrėjų, todėl lankytojai, nusprendę atiduoti duoklę grožiui, laiptais į viršų kilo paskiausiai.
„Dar nespėjau visko apeiti, bet, kiek mačiau, įspūdingų naujienų nėra. Tradiciškai tos pačios papuošalų kūrėjos, jau ne kartą sutiktos drabužių ir rankinių dizainerės“, – kaunietė Roma ypatingų naujovių nesitikėjo ir iš parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“. Pastaruosius keletą metų pasiūla esą labai sumenko, o kainos – išaugo. Pirkti mugėje net ne visada apsimoka, nebent pavyksta gauti nuolaidą.
„Paprastas pavyzdys – riešutų sviestas. Mugėje praėjusiais metais pirkau jį už 8 eurus. Patiko, todėl nusprendžiau užsisakyti internetinėje parduotuvėje. Ten jis buvo beveik euru pigesnis“, – pečiais gūžtelėjo Roma.
Kiti lankytojai buvo pozityvesni. Stojo prie stendų ir į krepšius dėjo pirkinius. Vieni šaltibarščių skonio druską, kiti – papildų imunitetui stiprinti, treti – lietuvišką juodųjų serbentų vyną.
„Artėja boso diena, o bosų darbe net keli. Vienam paėmiau gėrimų rinkinį, kitam – vytintos mėsos. Be to, nupirkau kelias kalėdines smulkmenas. Nemėgstu palikti paskutinei minutei“, – parodos lankytoja Viltė nepamiršo ir savęs. Įsigijo šaltalankių arbatos, agurkų džemo indelį, namų kvapą ir plaukų priežiūros priemonių. Atvykti čia žadėjo dar ir sekmadienį, tik jau ne viena, o su bičiule.
