Tyčia paspirtukus niokojantiems vandalams – blogos žinios

„Nuo stotelės stogo elektrinis paspirtukas „Bolt“ atstovų buvo nukeltas netrukus po to, kai buvo dėl šio paspirtuko gautas pranešimas.
Visada, kai turime pagrindo įtarti, kad dviratis ar paspirtukas tyčia gadinamas arba neteisėtai užvaldytas, vertiname tai kaip vandalizmą ir mums priklausančio turto naikinimą, todėl pranešame policijai. Yra buvę atvejų, kai po policijos tyrimo asmenims buvo pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vis dėlto vandalizmo atvejai yra reti ir pastebime, kad jų vis mažėja“, – portalui kauno.diena.lt komentavo „Bolt“ dalijimosi mikrojudumo priemonėmis vyr. operacijų specialistas Ignas Kizelevičius.
Jis teigė, kad dažniausiai žalą el. dviračiams ir paspirtukams sukelia ne „Bolt“ klientai, o pašaliniai asmenys.
„Raginame visus miestiečius nelikti abejingais ir pranešti apie pastebėtus atvejus. Pranešti apie sulūžusį, netinkamoje vietoje paliktą nuomojamą el. dviratį ar paspirtuką arba pastebėtą netinkamą elgesį, galima atsidarius „Bolt“ programėlės paspirtukų žemėlapį ir kairiajame apatiniame jo kampe spustelėjus šauktuką. Gavę informaciją apie netinkamoje vietoje paliktą paspirtuką, nedelsdami reaguojame“, – nurodė I. Kizevičius.
Taip pat pranešti internetu https://bolt.eu/lt/report-scooter arba telefonu +370 5 211 00 05.
Portalas kauno.diena.lt primena, kad nuomojami „Bolt“ paspirtukai nuo piktavalių nukenčia ne pirmą kartą. Šios mikrojudumo priemonės buvo ir padegtos, ir sumestos į upę ar išmėtytos Savanorių prospekto įkalnėje, krūmuose ir kitose vietose.
