Tokioje vietoje „Bolt“ paspirtuko dar tikrai nebūsite matę

Šilainiuose, Žemaičių plente, ties parduotuve „Iki“ skaitytojai pastebėjo neįprastą vaizdą – ant Šilainių poliklinikos stotelės stoginės užkeltą nuomojamą „Bolt“ paspirtuką. Transporto priemonė tiesiog pastatyta ant stiklinio stogo, tad tai sukėlė daug klausimų.
„Manau, kad tai kažkieno kvailas pokštas, nes stiklinis stoginės stogas nepritaikytas tokiems svoriams. Be to, gal kažkas norėjo išsinuomoti paspirtuką, bet teko nusivilti, nes transporto priemonė palikta ne vietoje. Gal tai kažkam atrodo juokingai, bet man – tai svetimo turto niokojimo pavyzdys“, – nuomonę išsakė portalo kauno.diena.lt skaitytojas.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
„Bolt“ paspirtukai nuo praeivių nukenčia ne pirmą kartą. Kaune yra buvę atvejų, kai šios nuomojamos transporto priemonės atsidūrė upėje. Ne taip seniai įtarta, kad keli paspirtukai Šančiuose buvo padegti. Be to, „Bolt“ paspirtukai buvo numesti ir Savanorių prospekto kalno šlaite. Panašu, kad kai kurie žmonės niokodami nuomojamus paspirtukus nori sulaukti dėmesio ir socialiniuose tinkluose, tad pasitaiko, kai tokie vandalizmo aktai filmuojami, o vaizdo įrašuose matyti tyčinė veikla.
Portalas kauno.diena.lt „Bolt“ atstovų paprašė įvertinti šį atvejį, kai paspirtukas atsidūrė ant stotelės stoginės. Taip pat domėjomės, ką bendrovė daro tokiais atvejais. Kai tik gausime komentarą, publikaciją papildysime.
