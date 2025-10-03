Vaikų saugaus eismo miestelį papuošė spalvingas gatvės piešinys

„Vaikų eismo miestelį „Saugėnus“ papuošė spalvingos freskos. Morfai įgyvendino dar vieną puikų sienų tapybos projektą – elektros pastotę ir sandėliuką pavertė žaismingais meno kūriniais, įnešusiais daugiau džiaugsmo ir jaukumo į mažųjų erdvę.
Freskose pavaizduotas miestas, kuriame gyvūnai – vaikams pažįstami ir draugiški personažai – atsakingai elgiasi eisme: praleidžia pėsčiuosius, vadovaujasi kelio ženklais ir rodo gerą pavyzdį kitiems“, – pažymėjo Kauno savivaldybės atstovai.
Visai neseniai Morfai Kaunui padovanojo dar vieną išskirtinį piešinį – Nemune plaukiojančių žuvų enciklopediją. Tad šis spalvotas eismo saugumo piešinys papildys nuolat besiplečiančią Kauno gatvės meno kolekciją.
Primename, kad saugaus eismo miestelis „Saugėnai“ įkurtas Ašigalio gatvėje, Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos prieigose. Jame vaikai gali ugdyti ir stiprinti saugaus eismo įgūdžius ir bendrą supratimą apie keliuose galiojančias taisykles. „Saugėnai“ turi visą saugiam eismui užtikrinti reikalingą infrastruktūrą – šaligatvius, sankryžas, kelio ženklus, stoteles, geležinkelio pervažą ir netgi viaduką. Saugaus eismo miestelyje moksleiviai gali pasijausti tikrais eismo dalyviais, nes su mokyklos stadionu besiribojančiame komplekse įrengti bibliotekos, geležinkelio stoties, prekybos centro, degalinės, ligoninės ir policijos komisariato pastatų muliažai. Be pamokų miestelyje taip pat gali vykti edukacijos, įvairūs renginiai ir šalies mastu rengiami saugaus eismo konkursai.
Naujausi komentarai