Vairuotojai pateko į spąstus – išvažiuoti draudė „plytos“

Portalo kauno.diena.lt skaitytoja Asta pasidalijo nuotraukomis iš Spaustuvininkų gatvės. Šioje gatvelėje yra vienpusis eismas, į ją įvažiuoti galima tik iš Kęstučio gatvės, o išvažiuoti – į Karaliaus Mindaugo prospektą. Tačiau dabar prospektas remontuojamas, o savaitgalį čia buvo uždėti ir eismą draudžiantys ženklai.
Dėl Karaliaus Mindaugo prospekto remonto uždarė išvažiavimą iš Spaustuvininkų gatvės, su ženklu „plyta“. Bėda ta, kad įvažiavus į šią gatvę, išvažiuoti negali, nes dėl vienkrypčio eismo, į Kęstučio gatvę taip pat uždėtos „plytos“. Kito išvažiavimo iš Spaustuvininkų gatvės nėra, tad čia gavosi tam tikri spąstai vairuotojams. Negali išvažiuoti, nepažeidęs Kelių eismo taisyklių“, – dėstė kaunietė Asta.
Į tokius spąstus vairuotojai buvo patekę kelias dienas. Pirmadienio rytą ties Karaliaus Mindaugo prospektu vienas eismą draudžiantis kelio ženklas jau buvo patrauktas, tik neaišku, ar tai nebuvo padaryta savavališkai, kad tiesiog vairuotojai galėtų pravažiuoti, nes remonto darbai prospekte tebesitęsia.
Portalas kauno.diena.lt dėl susidariusių eismo spąstų Spaustuvininkų gatvėje klausimus uždavė ir miesto specialistams. Kai tik gausime komentarą, tekstą papildysime.
Naujausi komentarai