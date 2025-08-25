 Vairuotojai pateko į spąstus – išvažiuoti draudė „plytos“

Vairuotojai pateko į spąstus – išvažiuoti draudė „plytos“

2025-08-25 12:14 klaipeda.diena.lt inf.

Vienoje centrinėje Kauno gatvėje vairuotojai pateko tarsi į kelių ženklų spąstus. Įvažiavę į gatvelę iš jos išvažiuoti galėjo tik pažeidžiant Kelių eismo taisykles.

Portalo kauno.diena.lt skaitytoja Asta pasidalijo nuotraukomis iš Spaustuvininkų gatvės. Šioje gatvelėje yra vienpusis eismas, į ją įvažiuoti galima tik iš Kęstučio gatvės, o išvažiuoti – į Karaliaus Mindaugo prospektą. Tačiau dabar prospektas remontuojamas, o savaitgalį čia buvo uždėti ir eismą draudžiantys ženklai.

Dėl Karaliaus Mindaugo prospekto remonto uždarė išvažiavimą iš Spaustuvininkų gatvės, su ženklu „plyta“. Bėda ta, kad įvažiavus į šią gatvę, išvažiuoti negali, nes dėl vienkrypčio eismo, į Kęstučio gatvę taip pat uždėtos „plytos“. Kito išvažiavimo iš Spaustuvininkų gatvės nėra, tad čia gavosi tam tikri spąstai vairuotojams. Negali išvažiuoti, nepažeidęs Kelių eismo taisyklių“, – dėstė kaunietė Asta.

Skaitytojos nuotr.

Į tokius spąstus vairuotojai buvo patekę kelias dienas. Pirmadienio rytą ties Karaliaus Mindaugo prospektu vienas eismą draudžiantis kelio ženklas jau buvo patrauktas, tik neaišku, ar tai nebuvo padaryta savavališkai, kad tiesiog vairuotojai galėtų pravažiuoti, nes remonto darbai prospekte tebesitęsia.

Portalas kauno.diena.lt dėl susidariusių eismo spąstų Spaustuvininkų gatvėje klausimus uždavė ir miesto specialistams. Kai tik gausime komentarą, tekstą papildysime.

Norite pranešti naujieną? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Spaustuvininkų gatvė
kelių ženklinimas
spąstai
plyta
Karaliaus Mindaugo prospektas
ket
skaitytojo naujiena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų