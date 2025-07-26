Valerijui Makūnui – padėka už dėmesį litvakų paveldui

Padėkoti Kauno rajono merui Valerijui Makūnui ir jo komandai už atliktus darbus gaivinant litvakų paveldą ir istorinę atmintį atvyko tarptautinės organizacijos „Jewish Heritage in Lita“ prezidentas, Jeruzalės ješivos rabinas Elchononas Baronas su gausia grupe palydovų iš Izraelio, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lenkijos, Ukrainos, Rumunijos, Pietų Afrikos Respublikos. Visų svečių šaknys – lietuviškos, ne vieno tėvai, seneliai ar proseneliai gyveno Vilkijoje, Vandžiogaloje, Čekiškėje, kituose Pakaunės miesteliuose. Po siaubingos Holokausto tragedijos skaitlingos litvakų bendruomenės beveik neliko – tik žudynių vietos, kapinės ir kultūros paveldo likučiai.
Tel Avivo universiteto medicinos profesorius Raelas Strousas gimė ir augo Pietų Afrikoje, tačiau jo tėvai ir kiti giminaičiai ilgus metus gyveno Vilkijoje, ir tik artėjant Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į saugesnę šalį. Sužinojęs, kad Kauno rajono savivaldybė kartu su „Jewish Heritage in Lita“ atstovais pradėjo senųjų Vilkijos žydų kapinių tvarkybą, profesorius kreipėsi į savivaldybės paveldo specialistą Žilviną Rinkšelį. Iki ašarų sujaudinusi akimirka įvyko: pagal atsiųstą seną nuotrauką buvo aptiktas R. Strouso prosenelės kapas. Iš Vilkijos kilęs pasaulinio garso rabinas Hilelis Davidas Trivašas irgi palaidotas Vilkijos žydų kapinėse. Amerikoje plačiai žinoma litvakų Karnovskių pavardė.
Žydų delegacija taip pat lankėsi Čekiškės sinagogoje, kurią naujam gyvenimui, parėmus Kauno rajono savivaldybei ir Vyriausybei, baigia prikelti Kauno žydų religinė bendruomenė.
Visada sakau, kad bendravimas yra didžiausia vertybė, todėl turime tiesti tiltus iš praeities į dabartį ir ateitį.
E. Baronas įteikė merui V. Makūnui padėką, kurią jis pasirašė kartu su organizacijos „Jewish Heritage in Lita“ viceprezidentu Jacku Lyonu ir rabinu Eliyahu MCohenu. Joje sakoma: „Mus maloniai nustebino Jūsų rūpestingumas ir investicijos, kurių Kauno rajono savivaldybė ėmėsi, siekdama atkurti ir išsaugoti žydų paveldą – nuo kapinių iki Holokausto kapaviečių, sinagogų ir kitų svarbių objektų. Visa tai rodo Jūsų moralinę poziciją ir lyderystę, kuri yra įkvepiantis pavyzdys kitiems. Tikimės ir linkime, kad Jūsų darbų skleidžiamą geranoriškumą, kaip teisingą kelią siekiant sąžiningai įvertinti mūsų bendrą istoriją, perims ir kiti Lietuvos vadovai.“
„Visada sakau, kad bendravimas yra didžiausia vertybė, todėl turime tiesti tiltus iš praeities į dabartį ir ateitį“, – atsiimdamas apdovanojimą kalbėjo meras.
Tarptautinė organizacija „Jewish Heritage in Lita“ rūpinasi Lietuvos žydų paveldo išsaugojimu ir sklaida. Joje – lietuviškų šaknų turintys žydai. Organizacijos viceprezidentas Jackas Lyonas prisidėjo prie Holokausto aukų memorialo pastatymo Vandžiogaloje, iš kurios kilę ir jo protėviai.
2024 m. pradžioje užsimezgusi Kauno rajono savivaldybės pažintis ir vėliau pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su šia organizacija davė vaisių. JAV ir Lietuvos archyvuose rastos 1944 m. aerofotografijos, 1938 m. Vilkijos žemėvaldos planas ir kiti duomenys suteikė naujų žinių apie kapines, padėjo nustatyti jų ribas. Į Vilkiją pakviesta savanorių grupė iš Olandijos „Penance & Reconciliation“ valė ir atstatė išvartytas paminklines stelas. Viskonsino universiteto (JAV) tyrėjų grupė atliko preliminarius georadaro tyrimus, kurių metu aptikti pastatų pamatai ir surasti nauji antkapiniai paminklai. Kauno rajono savivaldybė sutvarkė privažiavimą prie kapinių, įrengė stovėjimo aikštelę, vyksta kapinių sklypo tikslinimas, ženklinimas, kiti darbai.
Naujausi komentarai