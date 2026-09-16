Vanduo pavojingas ne tik vasarą: Kaune vyks nemokama saugaus elgesio edukacija 

Oficialus maudymosi sezonas baigėsi, tačiau prie vandens gyvenimas nesustoja. Drąsesni leidžiasi į vėsesnes maudynes, o atostogaujantys užsienyje mėgaujasi pramogomis skirtinguose vandens telkiniuose.
„Gebėti atpažinti pavojų ir žinoti, kaip elgtis nelaimės atveju, svarbu visus metus. Nesvarbu, sezonas prasidėjo ar baigėsi“, – Palangos gelbėjimo stoties viršininko pavaduotojo Kajaus Pirožniko teigimu, ši vasara dar kartą priminė, kad vanduo neatleidžia neatsargumo.
Pajūryje ir kitų miestų vandens telkiniuose netrūko skaudžių nelaimių, kai kurios jų nusinešė ir jaunų žmonių gyvybes. Todėl apie saugumą, anot gelbėtojo, svarbu kalbėti ne įvykus nelaimei, o gerokai anksčiau – kol jos dar galima išvengti.
Organizatorių vaizdo įrašas.
„Labai svarbu didinti žmonių sąmoningumą apie prie vandens tykančius pavojus, mokyti juos atpažinti rizikingas situacijas“, – apie savo misiją šviesti visuomenę ir dalintis praktinėmis žiniomis kalbėjo K. Pirožnikas.
Rugsėjo pradžioje saugaus elgesio prie vandens edukacija vyko „Eureka“ mokykloje Kaune. Susitikime dalyvavo mokiniai, kurie turėjo galimybę ne tik išgirsti apie pavojus vandenyje, bet ir klausti, diskutuoti, praktiškai nagrinėti įvairias situacijas.
„Susirinko labai smalsūs vaikai. Jiems buvo įdomu ne tik tai, kaip elgtis patekus į duobę ar kaip padėti iš vandens traukiamam žmogui. Klausimų kilo ir apie patį gelbėtojo darbą – kas vyksta tada, kai paprastas stebėjimas virsta tikra gelbėjimo operacija?“ – K. Pirožnikas džiaugėsi sėkmingu susitikimu ir kvietė į naują, atvirą visiems. Rugsėjo 21-ąją,16 val., Jono Basanavičiaus gimnazijoje, Šarkuvos g. 28, vyksiančioje edukacijoje bus kalbama apie realias situacijas, kuriose svarbi kiekviena sekundė.
Ką daryti patekus į duobę? Kaip iš jos išsigelbėti? Kaip padėti kitam žmogui ir pačiam netapti dar viena nelaimės auka? Kaip elgtis patekus į srovę? Ir kaip suprasti, kad situacija jau tampa pavojinga? Bus kalbama ir apie dalykus, kurie atrodo savaime suprantami, tačiau ne visi juos žino.
„Man buvo keista, bet tikrai daug žmonių nemoka perskaityti paplūdimyje iškeltų vėliavų reikšmes“, – K. Pirožnikas tikino, kad visi dvejojantys savo žiniomis, susitikimo metu galės jas pasitikrinti.
Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas, todėl pirmenybė bus teikiama užsiregistravusiems dalyviams.
Naujausi komentarai