VDU studentai Kaune skelbia tylos minutės akciją

„Studentai netylės! Gruodžio 9 dienos protestas įrodė, kad dešimtys tūkstančių žmonių, susirinkę prie Seimo, nėra abejingi griaunamų mūsų valstybės, nepriklausomos žiniasklaidos ir žodžio laisvės pamatų išlaikymui. Mes matome, kaip valstybė yra skaldoma, kaip skubos tvarka yra bandoma prastumti LRT įstatymo pataisa dėl lengvesnio vadovo atleidimo. Ir mes netylėsime.
Gruodžio 17 d. 11 val. susitikime Kaune, Vienybės aikštėje, kurioje uždekime po žvakę – lai ji būna vilties simbolis, kad valstybė, kuri gyvuoja tik dėl joje esančių žmonių, atsisuks ir supras, kad žengia netinkamu keliu. Bendrystė yra mūsų galia – mes nepavargsime, mes kovosime, mes nepasiduosime.
Susiburkime, veiksmais ginkime žodžio laisvę, būkime, kol mus išgirs. Mes pavargome nuo melo, nuo politikos, nuo tuščių pažadų, nuo visko, ką matome ir jaučiame paskutiniu laikotarpiu. Brėžiame aiškią liniją ir garsiai sakome GANA, kurkime valstybę, kurioje būti būtų gera“, – teigė „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Tylos minutė“ Kaune organizatoriai.
