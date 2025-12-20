Vidurdienio aliarmas: Vaikų literatūros muziejus išsikvietė specialiąsias tarnybas

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, į Bendrąjį pagalbos centrą kreipėsi šio Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio darbuotojas, pajutęs patalpose neaiškų – galimai degėsių kvapą. Jis teigė bijantis ne tik dėl galimo gaisro šiame sename pastate, bet ir dėl jo fondų saugumo.
Vėliau minėtas darbuotojas portalui pasakojo, kad ugniagesiai gelbėtojai atvyko labai operatyviai. Ir, apžiūrėję pastatą, nuramino, kad jokio gaisro pavojaus nėra bei patarė gerai išvėdinti patalpas.
Pašnekovas teisinosi labai išsigandęs, nes, jo žiniomis, nieko panašaus šiame prieš 90 metų statytame pastate, kaip ir per čia įsikūrusio jų muziejaus gyvavimo metus, nėra buvę. Ir patikslino, kad nors ši sumaištis kilo muziejaus darbo metu, tuo metu jame jokios vaikų ekskursijos nebuvo – tik darbuotojai.
