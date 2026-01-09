Į „Vilijos“ baseiną Kaune skubėjo ugniagesiai

Apie tai portalą kauno.diena.lt informavo vieno baseine treniruotes lankančio vaiko mama. Ji atvažiavo pasiimti savo atžalos, nes dėl gaisro vaikai iš baseino buvo išprašyti į lauką.
„Matėsi iš rūsio besiveržiantys dūmai, atvyko trys ugniagesių ekipažai, medikų automobilis“, – teigė moteris.
Pasak jos, dūmų prie baseino vis daugėjo.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas kol kas galėjo pasakyti tik tiek, kad gaisro gesinti išvyko trys ugniagesių autocisternos.
PAPILDYTA. Su budėtoju susisiekus 19.15 val., jis informavo, kad gaisras buvo kilęs rūsyje esančioje saunoje. „Gaisras jau likviduotas, žmonės nenukentėjo. Ugniagesiai dar likę įvykio vietoje, nes dar vėdinamos patalpos“, – portalui kauno.diena.lt sakė Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
