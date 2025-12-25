Didelis gaisras Žaliakalnyje: užsiliepsnojo namas

Portalo kauno.diena.lt skaitytoja pranešė, kad Žaliakalnyje, A. Mackevičiaus gatvėje, užsiliepsnojo medinis namas.
„Žmonės kalbėjo, kad gaisras kilo dėl kamino. Ugnis, galima sakyti, pasiglemžė namą. Ugniagesiams buvo sunku gesinti gaisrą dėl stipraus vėjo. Sudegė stogas, šiferis. Ugniagesiai paragino žmones stovėti toliau nuo gaisro, nes degdamas šiferis gali sproginėti“, – pasakojo įvykio vietoje buvusi skaitytoja.
Į įvykio vietą sulėkė visos Kauno specialiosios tarnybos.
Bus papildyta.
Naujausi komentarai