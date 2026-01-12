 Per gaisrą Aleksote vyras apdegė rankas ir veidą

2026-01-12 22:47 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Aleksote kilo gaisras. Ugniagesiai skubėjo į Stangviliškių gatvę, kurioje užsiliepsnojo nuosavas namas. 

Per gaisrą Aleksote vyras apdegė rankas ir veidą / Vaizdo įrašo stop kadras

Atvykus ugniagesiams, namo vidus degė atvira liepsna. Apie 18 val. iš antro aukšto balkono ugniagesiai gelbėtojai nukėlė dvi moteris.

„Į įvykio vietą išvyko trys ugniagesiui ekipažai. Paaiškėjo, kad užsidegė namo siena. Per gaisrą nukentėjo vienas vyras. Jis apdegė rankas ir nosį.

Nukentėjusysis išvežtas į ligoninę. Gaisras jau likviduotas“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas. 

Sudegė 70 kvadratinių metrų pirmo aukšto, išdegė laiptinė į antrą aukštą ir dalis palėpės. Nuardyta dalis stogo ir perdangų.

