Vienybės ir atminties akimirka Lenkijoje

Prie paminklo, žyminčio šių drąsių lakūnų paskutinę kelionės stotelę, kartu su vietos bendruomene buvo padėta gėlių, o pagarba išreikšta tylos minute ir nuoširdžiais žodžiais.
Skrydis, kuriuo S. Darius ir S. Girėnas iš Niujorko skrido į Lietuvą, iki šiol simbolizuoja ne tik pasiaukojimą ir drąsą, bet ir lietuvių ir lenkų tautų vienybę. Jų lėktuvas „Lituanica“ įveikė tūkstančius kilometrų, o jų žygdarbio atminimas šiandien įveikia dar daugiau – širdžių atstumus.
Minėjime dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys dėkojo Myslibužo bendruomenei už rūpestingą istorinės atminties saugojimą ir šilumą, kurią jaučia kiekvienas lietuvis, aplankęs šią ypatingą vietą.
Tegu ši istorija dar kartą primena: kai atmintį saugome kartu – esame stipresni.
