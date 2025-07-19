 Vienybės ir atminties akimirka Lenkijoje

Vienybės ir atminties akimirka Lenkijoje

2025-07-19 15:45
KRD inf.

Kauno rajono delegacija lankėsi Lenkijoje, kur Pščelniko vietovėje paminėtos 92-osios Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinio skrydžio metinės. 

Vienybės ir atminties akimirka Lenkijoje / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Prie paminklo, žyminčio šių drąsių lakūnų paskutinę kelionės stotelę, kartu su vietos bendruomene buvo padėta gėlių, o pagarba išreikšta tylos minute ir nuoširdžiais žodžiais.

Skrydis, kuriuo S. Darius ir S. Girėnas iš Niujorko skrido į Lietuvą, iki šiol simbolizuoja ne tik pasiaukojimą ir drąsą, bet ir lietuvių ir lenkų tautų vienybę. Jų lėktuvas „Lituanica“ įveikė tūkstančius kilometrų, o jų žygdarbio atminimas šiandien įveikia dar daugiau – širdžių atstumus.

Minėjime dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys dėkojo Myslibužo bendruomenei už rūpestingą istorinės atminties saugojimą ir šilumą, kurią jaučia kiekvienas lietuvis, aplankęs šią ypatingą vietą.

Tegu ši istorija dar kartą primena: kai atmintį saugome kartu – esame stipresni.

Šiame straipsnyje:
Kauno rajono diena
metinės
Steponas Darius ir Stasys Girėnas
Lenkija
92-osios metinės

