Vilioja medikus kurti ateitį Kauno rajone

Savivaldybė kas metus skirs po dvi įsikūrimo išmokas trūkstamos kvalifikacijos gydytojams ir slaugytojams.
„Skatindami slaugos studijas siekiame, kad ši profesija būtų matoma ne tik kaip būtinybė, bet ir kaip prestižinė, visuomenės labiau vertinama specialybė, nes slauga yra vienas svarbiausių sveikatos sistemos ramsčių, grindžiamas atsakomybe, žiniomis ir pagarba žmogui“, – sakė Kauno rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos (sveikatos reikalų koordinatorės) pareigas laikinai einanti Gabrielė Petraitė.
Ši savivaldybės iniciatyva itin svarbi – tiek Kauno rajone, tiek visoje Lietuvoje vis dar juntamas didelis kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų trūkumas.
Anot vedėjos, būtina skirti daugiau dėmesio specialistų kvalifikacijai kelti, nuolat tobulėti ir profesinei motyvacijai stiprinti. „Itin svarbu ugdyti empatiją, pagerinti tarpusavio santykius ir stiprinti visuomenės sąmoningumą apie šių profesijų reikšmę. Tik sujungus finansinę paramą, profesinį augimą ir visuomenės palaikymą galima užtikrinti tvarią sveikatos priežiūros sistemos ateitį“, – teigė G. Petraitė.
Skatindami slaugos studijas siekiame, kad ši profesija būtų matoma ne tik kaip būtinybė, bet ir kaip prestižinė.
Kauno rajono savivaldybei pavaldžios asmens sveikatos priežiūros įstaigos – ne tik svarbios bendruomenei, bet ir yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros bazės, kuriose jauni medikai įgyja vertingos praktinės patirties. Nuo 2023 m. savivaldybės sveikatos įstaigose praktinėje veikloje ir darbo procese dalyvavo net vienuolika rezidentų.
2025 m. liepos duomenimis, Kauno rajono savivaldybei pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirba 29 šeimos gydytojai, 69 slaugytojai ir 36 slaugytojų padėjėjai. Šių specialistų poreikis yra ir šiuo metu, todėl savivaldybė ragina tiesiogiai kreiptis į sveikatos įstaigas dėl karjeros galimybių jose.
Savivaldybė tikisi, kad ši priemonė paskatins jaunuosius specialistus rinktis darbą Kauno rajone, sustiprins vietos gydymo įstaigas ir padės užtikrinti, kad rajono gyventojai galėtų gauti prieinamas ir kokybiškas sveikatos paslaugas čia pat, savo bendruomenėje. Primename, kad bendrosios praktikos slaugos specialybė yra įtraukta į savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašą ir Kauno rajono gyventojai, kurie studijuoja slaugą, gali gauti 200 eurų per mėnesį skatinamąsias stipendijas.
