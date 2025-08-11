Virš magistralinio A1 kelio jau kyla naujas viadukas: kontūrai vis ryškesni

Praėjusią savaitę teko riboti eismą magistraliniame kelyje. Vilniaus–Kauno–Klaipėdos kryptimi važiuoti buvo draudžiama, o visas srautas buvo nukreipiamas miesto gatvėmis, pro Šiaurės prospektą ir Jonavos gatvę. Priešinga kryptimi važiavę vairuotojai į A1 kelią sugrįžo iš karto ties Ašigalio gatvės viaduku. Dabar matyti išryškėjęs viaduko vaizdas. Darbai toliau sparčiai tęsiami.
„Praėjusią savaitę sumontavus sijas ant atramų virš A1 magistralės, išryškėjo Ašigalio viaduko kontūrai. Ateityje laukia estakados perdangos įrengimas, asfaltbetonio dangos klojimas, turėklų ir atitvarų montavimas. Transporto mazgą sudarys viadukas, žiedinė sankryža bei lėtėjimo ir greitėjimo juostos“, – skelbė Kauno atstovai.
Šiuo metu jau sumontuota dalis estakados atramų ir perdangos sijų. Matomos prietilčių, jungiamųjų kelių ir žiedinės sankryžos konstrukcijos. Įrengti lietaus nuvedimo, apšvietimo tinklai, drenažo sistema.
Nurodoma, kad įgyvendinus šį projektą, vairuotojams bus lengviau pasiekiamas Eigulių mikrorajonas, atsiras dar vienas įvažiavimas ir išvažiavimas į Kauną. Kol kas ties Ašigalio gatve į Kauną galima įvažiuoti vykstant nuo Klaipėdos arba išvažiuoti Vilniaus kryptimi. Pastačius viaduką bus galima įvažiuoti ir nuo Vilniaus bei paprastai iš Kauno keliauti pajūrio link.
Be to, naujoji eismo jungtis leis pėstiesiems ir dviratininkams greitai bei saugiai patekti į Kleboniškio mišką, naudojantis visiškai nauju pėsčiųjų ir dviračių taku.
Darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.
