Žiegždrių pažintiniame take – daugiau patogumų lankytojams

Patogiau lankyti
Skelbiama, kad šiuo metu baigti dalies Žiegždrių pažintinio tako atnaujinimo darbai. Prie Žiegždrių varvinių molių atodangos seni, susidėvėję ir supuvę terasiniai laiptai pakeisti naujais. Iš viso atnaujinta 55 metrai terasinių laiptų.
„Žiegždrių pažintinis takas lankytojus kviečia nuo 2013 metų. Per daugiau nei dešimtmetį gamtinės sąlygos neišvengiamai paveikė medines tako konstrukcijas – mediena dėvisi ir pūva, todėl daugelyje tako vietų jau reikalingas kapitalinis remontas.
Šiemet Žiegždrių pažintinio tako atnaujinimui skirtas finansavimas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Gautas finansavimas leido imtis būtiniausių darbų ir atnaujinti vieną iš lankytojams svarbių tako atkarpų“, – nurodė Kauno marių regioninio parko specialistai.
Be to, šioje vietoje atnaujinti terasiniai laiptai prie Žiegždrių varvinių molių atodangos ne tik pagerins lankytojų saugumą ir patogumą, bet ir padės išsaugoti galimybę patogiai pasiekti vieną iš įdomiausių Kauno marių regioninio parko gamtos objektų.
Šio gamtos perlo tako atnaujinimo darbai bus tęsiami, ir tikimasi, kad ši infrastruktūra dar labiau pagerins lankytojų patirtį ir namo išsivežamus įspūdžius.
„Tikimės, kad ateityje pavyks rasti finansavimo galimybių tolesniam tako remontui. Viena iš jų – surinktos saugomos teritorijos lankytojų bilietų lėšos, kurios kaupiamos ir skiriamos parko infrastruktūrai atnaujinti.
Todėl prie Žiegždrių pažintinio tako atnaujinimo gali prisidėti kiekvienas parko lankytojas – įsigydamas Kauno marių regioninio parko lankytojo bilietą. Kiekvienas bilietas – tai indėlis į saugomos teritorijos išsaugojimą ir galimybę ateityje toliau tvarkyti bei atnaujinti Žiegždrių pažintinį taką. Tikimės, kad sukauptos lankytojų bilietų lėšos padės tęsti tako remonto darbus ir užtikrinti, kad jis būtų saugus, patogus bei prieinamas lankytojams“, – pažymėjo Kauno marių regioninis parkas.
Lankytojo bilietas
Kauno marių regioninio parko lankytojo bilietas – galimybė prisidėti, kad būtų puoselėjamos vertingos gamtos vietos. Šis bilietas neprivalomas, tačiau labai rekomenduojama jį įsigyti ir prisidėti prie infrastruktūros gerinimo.
Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 1 eurą.
Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus.
Lankytojo bilietai platinami Kauno marių regioninio parko lankytojų centre, iš bendradarbiaujančių platintojų, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur. Čia vienkartinio lankytojo bilieto kaina – 1 eur.
Taip pat lankytojo bilietą galima įsigyti internetinėje svetainėje tiketa.lt (kaina nuo 1,31 eur.), taip pat bilietai.lt (kaina nuo 1,29 eur.) bei „Perlo“ terminaluose (kaina nuo 1,20 eur.).
Lankytojo bilietą galima įsigyti ir siunčiant SMS. Jei norite paremti Kauno marių regioninį parką, siųskite trumpąją žinutę (SMS) įrašę KMRP numeriu 1860. Lankytojo bilieto trumposios žinutės kaina – 1,35 euro. (taikomas 0,35 euro aptarnavimo mokestis).
Naujausi komentarai