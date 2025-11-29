Žiniasklaida: kaip mero šeima pigiai įsigijo sklypų

Vertingus sklypus Kauno Vičiūnų mikrorajone, Molėtų, Šilutės ir Ignalinos rajonuose Š. Matijošaitis įgijo iš tyrime „ponia A“ vadinamos senjorės, jos brolio ir sesers, pasinaudodamas sovietmečiu iš gyventojų nusavinto turto atkūrimo tvarka.
Pasak žurnalistų, pagyvenę asmenys teisę didelę dalį jų tėvui priklausiusios žemės Kaune atgavo padedant su „Vičiūnų grupe“ susijusiai teisininkei, o procesas paspartėjo 2015 m. meru tapus V. Matijošaičiui.
Skelbiama, kad Matijošaičių šeima įsigijo visus 2015–2020 m. „poniai A“ ir jos giminėms Kaune suformuotus sklypus. Jie Š. Matijošaičiui dažnai buvo parduodami praėjus keliems mėnesiams po nuosavybės atkūrimo.
Pasak tyrimo, sklypų supirkimo kaina svyravo nuo mažiau nei 100 iki 1,2 tūkst. eurų už arą. Portalo „Aruodas“ vadovo Artūro Mizero teigimu, tuomet jo kaina rinkoje siekė 9–13 tūkst. eurų.
Be to, nustatyta, kad trumpiau nei po metų žemės paskirtis būdavo keičiama į gyvenamąją, o tai leido turtą realizuoti kur kas brangiau.
Anot tyrimo, „ponia A“ maždaug už 11,5 tūkst. eurų Š. Matijošaičiui taip pat perleido 15 ha jai grąžintos žemės Molėtų rajone, iš jos verslininkas jau uždirbo beveik 150 tūkst. eurų. Dar 10 a sklypą Svencelėje Š. Matijošaitis iš senjorės gavo dovanų. Ši žemė ribojasi su verslininko sklypu, kur dabar veikia kaip kempingas.
Pasak tyrimo autorių, dalis iš senjorės supirktos žemės dar parduodama.
„Ponia A“ šiuo metu neatlygintinai gyvena buvusiame jos tėvo name, kuris parduotas Š. Matijošaičiui. Ji žurnalistams situaciją komentuoti atsisakė.
Savo ruožtu Š. Matijošaitis teigė, kad moteris pati nusprendė, kad jam parduos žemes, ir pati pasiūlė tokias kainas. Jis tvirtino, kad senjorei ir jos šeimai mokėjo daugiau, nei siūlė Nacionalinė žemės tarnyba. Š. Matijošaitis aiškino „ponią A“ pažįstantis ilgai ir tikino, kad vičiūniškiai vienas kitu pasitiki.
„Kas vyksta Kaune“ duomenimis, Š. Matijošaitis panašiais būdais žemes supirko ir iš kitų senyvo amžiaus asmenų, atgavusių teisę į nusavintą žemę Kaune.
