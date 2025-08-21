 Mįslinga mirtis bažnyčios prieigose: tikimasi, kad paslaptį įmins teismo medicinos ekspertai

2025-08-21 16:38 klaipeda.diena.lt inf.

Net kelias ketvirtadienio popiečio valandas Šv. Antano Paduviečio bažnyčios prieigas buvo apgulusios gausios policijos pajėgos. Priešais ją esančiame name, kurio teritorija buvo aptverta STOP juosta, rastas negyvas žmogus.

Apie 12.20 val. šio medinio Radvilėnų plento dviaukščio bendro naudojimo koridoriuje jo gyventojai aptiko kaimyną be gyvybės ženklų.

Pasak Kauno policijos atstovės, tiesioginių įvykio liudytojų nėra. O į įvykio vietą pasiųsti penki jų tarnybiniai automobiliai nėra per didelės pajėgos reaguojant į tokį pranešimą. Pirmiausiai siunčiami arčiausiai esantys Reagavimo valdybos ekipažai. O greitosios medikams patvirtinus mirties faktą, – ir teismo medicinos ekspertai bei kiti specialistai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl minėto šio namo gyventojo, gimusio 1969 m., mirties aplinkybių. Anot policijos atstovės, įvykio vietoje velionio kūną apžiūrėję ekspertai teigė, kad į klausimą, kas atsitiko, atsakys tik skrodimas.

Pasak Kauno greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovo, jo kolegos, konstatavę vyro mirtį, taip pat teigė, kad jos aplinkybės neaiškios. Tačiau jokių smurto žymių ant velionio kūno neužfiksavo.

Pasiteiravus policijos atstovės, ar nėra pagrindo įtarti narkotikus ar kokius nors kitus kvaišalus, buvo atsakyta, kad tokių duomenų nėra.

