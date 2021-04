Aistros dėl vilos griovimo: prieš plačiai nuskambėjusį incidentą buvo šokiruojantis grasinimas

„Trys viename“

Prieš duodamas parodymus Kauno apylinkės teisme, nagrinėjačiame incidento, po kurio sustojo tarpukario vilos Perkūno alėjoje griovimas, tačiau teisiamųjų suole atsidūrė architektas A.Karalius, bylą, 35-erių D.G. turėjo prisiekti, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės.

Prieš šį posėdį prie teismo buvo surengta D.G. į tėvus tinkančio A.Karaliaus palaikymo akcija. Tada D.G. į žiniasklaidos klausimus neatsakinėjo. O vos prieš pusantros valandos tas pats Kauno apylinkės teismas jau buvo paskelbęs D.G. naudingą nutarimą vienoje iš įvairių institucijų jam pradėtoje administracinės teisenos byloje.

Prieš posėdį prie teismo buvo surengta A.Karaliaus palaikymo akcija. (Vilmanto Ruapelio nuotr.)

Tiesa, šis, kaip ir Regionų apygardos teismo sprendimas, įpareigojantis vilos savininką Artūrą Dankovskį ją atstatyti, dar neįsiteisėjo. Tačiau D.G. šiuo šviežiai iškeptu Kauno apylinkės teismo nutarimu nusprendė prisidengti nuo A.Karaliaus klausimų, užgriuvusių jį davus teismui parodymus. Teisiamąjį domino, ar D.G. įmonė yra atestuota pastatų griovimo darbams, t.y. ar jis moka skaityti su tuo susijusius dokumentus? Tada D.G. ir pareiškė, kad vos prieš porą valandų šis teismas jau paskelbė nutarimą, kad jis tada vykdė vilos griovimo darbus teisėtai.

„Kauno dienos“ žiniomis, turėtas galvoje nutarimas nutraukti administracinę teiseną dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos surašyto protokolo. O šis nutarimas grindžiamas tuo, kad nebuvo viešų duomenų, jog minėta vila – ypatingas pastatas.

Jūs labai gerai pastebėjote, kad aš turėjau sugerti viską: ir žiniasklaidą, ir inspektorius, nes lengviau teisti tą, kuris dirba viešai.

Kas liko šešėlyje?

Savo parodymus A.Karaliaus, kaltinamo viešosios tvarkos pažeidimu, teisme D.G. pradėjo nuo to, kad buvo pasirašęs su vilos savininku A.Dankovskiu rangos sutartį dėl jos griovimo. Ir gavo iš A.Dankovskio Registrų centro išrašą, kad tai nėra ypatingas statinys, ir griovimo aprašą, kurį parengė architektai iš vienos uždarosios akcinės bendrovės. Kokios – geriau žino A.Dankovskis.

„Tai kodėl jūs nepranešėte vilos savininkui, kad yra nepatenkintų tais darbais ir kad jis su šiais aiškintųsi?“ – klausė D.G. kaltinimą A.Karaliaus byloje palaikantis prokuroras Darius Dziegoraitis.

„Jūs labai gerai pastebėjote, kad aš turėjau sugerti viską: ir žiniasklaidą, ir inspektorius, nes lengviau teisti tą, kuris dirba viešai“, – atsakė prokurorui D.G., vėliau nesugebėjęs atsakyti į A.Karaliaus advokato Vytauto Sirvydžio klausimą, ką jis, kilus pasipriešinimui ir iškvietus į įvykio vietą žiniasklaidą, kalbėjo apie tai su A.Dankovskiu. D.G. tikino, kad neatsimena šių pokalbių turinio.

„O žiniasklaidai jūs pretenzijų turite?“ – klausė D.G. V.Sirvydis. „Kol kas ne“, – toks buvo atsakymas.

Iškalbinga chronologija

Tačiau D.G. gerai atsiminė, kas tada vyko vilos griovimo aikštelėje. Ir pasakojo, kad, atvykus spalio 14-ąją vykdyti rangos sutarties, netrukus atvažiavo policija ir laikinai sustabdė darbus. Bet, parodžius pareigūnams rangos sutartį, šie leido darbus vykdyti toliau.

Po to pasirodė statybos inspektorius, kuris taip pat laikinai nutraukė darbus – kol patikrino savo duomenų bazėje, ar griaunamas statinys nėra kuo nors ypatingas. Ir netrukus taip pat leido darbus atnaujinti. Bet, dar nespėjus įjungti technikos, atvyko paveldosaugininkai. Tada aiškintasi dėl šio statinio tarpusavyje ilgokai, dėl ko D.G. teigė galiausiai po kurio laiko paleidęs darbininkus, o po to, taip ir nesulaukęs jokio atsakymo, išvažiavęs ir pats. Tačiau kitą dieną vėl atvyko prie vilos. Ir vėl čia atvažiavo paveldosaugininkai bei statybų inspekcijos darbuotojas. Šį kartą viskas baigėsi tuo, kad statybų inspektorius žodžiu paprašė tądien darbų nebevykdyti.

Tokį patį nurodymą, anot D.G., tada jam davė ir A.Dankovskis. O tos dienos vakare D.G. teigė pamatęs per televizijos žinias kalbantį tą patį statybos inspektorių, kuris tikino, kad šiandien ar rytoj išsiųs A.Dankovskiui privalomąjį nurodymą nebetęsti darbų. Anot D.G., to jie laukė visą penktadienį, o nesulaukus šeštadienį jis vėl atvyko prie vilos – atidirbti už penktadienio prastovą.

Emocijos virto agresija

Pasakodamas apie to lemtingo šeštadienio įvykius, D.G. akcentavo, kad tądien jam jau niekas nebetrukdė griauti vilos. Ir tik po kurio laiko atvyko aplinkos apsaugos inspektorius. Pamatęs, kad šis mojuoja jam už tvoros, D.G. tikino išjungęs techniką. Nuėjęs prie šio inspektoriaus, jis išgirdo prašymą prisistatyti. Tačiau jam atsakęs, kad tai padarys neviešai, dėl ko A.Karalius, su kuriuo iki tol stengėsi nesivelti į diskusijas, nes žinojo, jog jo turimuose dokumentuose vila nėra ypatingas statinys, ir nesuvaldė savo emocijų. Nors, anot D.G., šio elgesį per tas kelias dienas emocijomis buvo galima vadinti tik iš pradžių. Vėliau tai virto agresija.

A.Karaliaus (iš dešinės) ir D.G. akistata teisme galėjo neįvykti, jeigu architektas būtų pripažinęs savo kaltę ir atlyginęs ieškinius. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

„Nesitikėjau, kad taip galima pasielgti žiniasklaidos atstovų ir keliasdešimties žiūrovų akivaizdoje. Nesuprantu, kaip galima taip nesusivaldyti. Galėjau jam atsakyti tuo pačiu, bet taip nesutarimai nesprendžiami“, – komentavo D.G. dar tą patį vakarą internete ir televizijoje pasirodžiusį įrašą, kaip A.Karalius nutraukia jam nuo veido kaukę, po to neleidžia palikti konflikto vietos, galiausiai pastumia, dėl ko jis pargriuvo su visa statybviete juosiančia tvora. D.G. teigė, nors ir buvęs ištiktas tada šoko, girdėjęs, kaip viena viską mačiusių moterų liepė kažkam kviesti policiją.

D.G. tikino ir, kad dar niekada nebuvo taip pažemintas. Tai teigdamas jis turėjo galvoje ne tik A.Karaliaus poelgį, bet ir šio padarinius. Vienas jų buvo jo devynmetės dukters reakcija, pamačius šį įrašą per televiziją. „Kodėl tas dėdė tave mušė?“ – klausė ji D.G. Ir jis beveik kasdien iki šiol sulaukia klausimų iš įvairių savo pažįstamų, besidominčių, kuo baigėsi ši istorija. Kaip ir jo žmona savo darbe.

Teisiamojo kontratakos

Kalbėdamas apie A.Karaliui pareikštą 1 700 eurų ieškinį, D.G. teigė manąs, kad šis – adekvatus, nors žmogaus sveikata yra neįkainojama, o padarinių jai gali likti ilgam. D.G. atskleidė teismui, kad vos prieš penkias dienas iki šio incidento buvo nusiėmęs įtvarą nuo dešiniojo kelio, uždėtą rugpjūtį, kai, pramogaujant Kauno mariose su vandens slide, plyšo kojos raiščiai. Po incidento su A.Karaliumi, kuris, D.G. teigimu, jam tada trenkė į krūtinę, o ne pastūmė, jis vėl jautė buvusios kojos traumos padarinius daugiau kaip mėnesį. O dvi savaites turėjo dėl to ir nedarbingumą.

A.Karalius, girdėdamas tokias D.G. kalbas apie žalą sveikatai, kontratakavo, kodėl šis tą šeštadienį leido sau skandinti visą kvartalą nuodingame asbesto dulkių debesyje. D.G. jam atsakė žinojęs, kad traiškyti šiferio negalima, tačiau manė, kad tai nepavojinga, nes buvo rytas, o danga – šlapia.

„O jūs spalio 14-ąją ir 15-ąją dirbote su kauke?“ – klausė A.Karalius D.G. O šiam atsakius, kad neprisimena, kontratakavo, jog jis pamena, kad D.G. tada buvo be kaukės. „O tą šeštadienį jūs buvote blaivus, kad nuo tokio menko prisilietimo išvirtote?“ – toliau atakavo A.Karalius ir į tai jau sulaukė tvirto oponento atsakymo: „Blaivus!“ „O kodėl jūs netęsėte vilos griovimo darbų – juk statybos inspektorius buvo sustabdęs šiuos darbus tik mėnesiui?“ – neatlyžo A.Karalius, sulaukęs į šį savo klausimą D.G. atsakymo, kad A.Dankovskis dėl vykstančių teismų yra žodžiu sustabdęs rangos sutartį.

Kaltinamas įžūliu elgesiu

Buvo paruošęs namų darbus ir A.Karaliaus advokatas V.Sirvydis. Šis klausė D.G., ar jis galėtų pateikti visų tą šeštadienį jam talkinusių asmenų duomenis, kad būtų galima patikrinti, ar visi jie dirbo legaliai. Be to, V.Sirvydį domino, ar, sulaukęs jo ginamojo grasinimo esą pakasti po griaunama vila, D.G. kreipėsi dėl to į policiją. Šis atsakė, kad sakęs tai ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams, bet šie to į jo apklausą neįrašė. Galiausiai V.Sirvydis pasiteiravo D.G., ar šis susirgo COVID-19 ir kada? D.G. buvo priverstas patikslinti, kad tai įvyko gruodžio pradžioje, nors A.Karaliui koronavirusas buvo diagnozuotas spalio pabaigoje.

Aš tave pakasiu po tuo pastatu!

Kaip jau rašyta, tai vienintelis Kauno teisėsaugininkų pradėtas ikiteisminis tyrimas, susijęs su šiuo didelį atgarsį sukėlusiu įvykiu. Jis baigėsi šešiasdešimtmečiam A.Karaliui pareikštu kaltinimu pažeidus viešąją tvarką, už ką gresia viešieji darbai, arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

A.Karalius kaltinamas pernai, spalio 17-ąją, apie 12.30 val., viešoje vietoje – prie Perkūno al. 11-ojo namo, kitų asmenų akivaizdoje įžūliu elgesiu – nuplėšęs nuo D.G. veido privalomą dėvėti burną ir nosį dengiančią apsauginę kaukę bei tyčia stipriai pastūmęs šį į krūtinę, dėl ko D.G. griuvo atbulas ir kartu su tvoros dalimi krito ant statybinių medienos atliekų krūvos, taip sukėlęs jam fizinį skausmą, demonstravęs nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdęs visuomenės rimtį ir tvarką.

Be D.G. 540,70 eurų ieškinį A.Karaliui yra pareiškusi ir „Sodra“.

Pateikė savo tiesą

Anot A.Karaliaus, jam pareikštas kaltinimas – toli nuo to, kas realiai vyko, ir prasilenkia su logika.

Duodamas teismui parodymus, jis akcentavo, kad turėjo taip pasielgti kaip pilietis, architektas ir kaunietis. Ir dėl savo veiksmų nesigaili, nes tądien net šešis septynis kartus skambino į policiją dėl atsinaujinusio vilos griovimo. Tačiau atsiliepusi pareigūnė pareiškė: „Baikite skambinti – viskas legalu ir teisėta!“ Tiesa, po valandos policija pasirodė. Tačiau jos tarnybinis automobilis lėtai pravažiavo pro šalį nesustodamas, ir tai sukėlė susirinkusių žmonių pasibaisėjimą, nes D.G. toliau ekskavatoriaus kaušu traiškė vilą. Todėl, anot A.Karaliaus, jis buvęs priverstas imtis kūno kalbos, nes suprato, kad D.G. kitokios nesupranta. Ir tai buvo vienintelis būdas jį sustabdyti. O tokia galimybė atsirado, kai D.G. trumpam išlipo iš ekskavatoriaus, į kurį netrukus ketino grįžti, nes paliko įjungtą.

A.Karalius tikino ir kaukę nuo D.G. veido nutraukęs tik todėl, kad ši jam asocijavosi su nusikaltėlių mėgstamu atributu, siekiant išvengti viešumo. Be to, D.G. vengė iki tol ir prisistatyti, todėl jis norėjo, kad šio veidas būtų įamžintas. Ir kaukės nutraukimas bei šį veiksmą lydėjusi jo kūno kalba, A.Karaliaus įsitikinimu, pasiteisino, nes vilos griovimo darbai buvo sustabdyti tokioje stadijoje, kai dar liko materijos, leidžiančios ją atstatyti. O D.G. galiausiai prisistatė. Ir daugiau vila nebuvo griaunama. Nors, anot A.Karaliaus, vilos savininkas A.Dankovskis turėjo žinoti jos vertę, nes 2015-aisiais buvo kreipęsis į kultūros paveldo atstovus, norėdamas šią rekonstruoti ar perstatyti, bet gavo neigiamą atsakymą, nurodant, kad tam būtinas projektas.

Be to, A.Karalius tikino neturėjęs tikslo D.G. sužaloti. Todėl nežymiai kaire ranka, nes dešinėje laikė telefoną, kuriuo viską filmavo, bet iš susijaudinimo šio incidento neįamžino, tik plekštelėjęs D.G. per petį. O šis nuo to pargriuvo. Galiausiai teisiamasis pareiškė, kad viešąją tvarką, traiškydamas vilą ir keldamas nuodingų asbesto dulkių debesį, tada pažeidė ne jis, o D.G.