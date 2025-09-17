 Aliarmas Laisvės alėjoje: per sprogimą nukentėjo vaikas

2025-09-17 18:27 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienio vakarą į patį Kauno centrą sulėkė specialiosios tarnybos. Pranešta apie sprogimą.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, Laisvės alėjoje, 59-uoju numeriu pažymėtame pastate, įvyko sprogimas.

Pasak Kauno policijos, pranešimas apie sprogimą Laisvės alėjoje gautas 17.59 val. Teigiama, kad namuose sprogo vaiko žaislo baterija.

Per sprogimą nukentėjo vaikas. Jis išvežtas į Kauno klinikas. Pasak Kauno medikų, sužalojimai nėra sunkūs.

Nelaimės vietoje – ugniagesiai ir greitoji medicinos pagalba. Tai patvirtina ir portalo kauno.diena.lt fotoreporterio užfiksuoti vaizdai.

