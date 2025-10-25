 Laisvės alėjos bare – konfliktas

Vos prasidėjus savaitgaliui Kaune – neramumai. Laisvės alėjoje esančiame bare įvyko konfliktas.

Policijos duomenimis, spalio 25 d. apie 1.30 val. bare nenustatytas vyras keletą kartų trenkė 25-erių vyrui, sutrikdė įmonės veiklą ir pasišalino. 

Nukentėjusysis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.

 

