2025-11-07 18:34 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienio pavakarę Kaune įvyko avarija – susidūrė du lengvieji automobiliai. Laimei, žmonės per eismo įvykį nenukentėjo. 

 

Ant „Regitros“ kalno susidūrė „Volvo“ ir „Volkswagen“ / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Avarija įvyko Romainių gatvės, Raudondvario plento ir Šilainių plento sankryžoje, ant taip vadinamo „Regitros“ kalno. 

Policija pranešimą apie avariją gavo 17.08 val. 

 „Susidūrė du lengvieji automobiliai „Volvo“ ir „Volkswagen“. Žmonės per avariją nenukentėjo. Kaltininkas aiškus, vairuotojai pildosi deklaracijas“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtoja.

Pasak jos, abu vairuotojai buvo blaivūs. 

