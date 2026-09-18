Apie sunkiai sužalotą 12-metę prabilta tik po mėnesio

Policijos suvestinėse apie per vaikų aviacijos šventę sunkiai sužalotą 12-metę informacijos nebuvo, nors ikiteisminis tyrimas pradėtas dar rugpjūčio 21-ąją.
Įtarimai kol kas niekam nepateikti, tačiau mergaitės patirti sužalojimai – sunkūs.
„Teismo medicinos specialistas nurodė, kad pagal pirminius sužalojimus, su kuriais mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, spėjama, jog tai bus sunkus sveikatos sutrikdymas“, – sakė prokuroras Tomas Šiulys.
12-metė aviacijos varžybose dalyvavo kaip žiūrovė arba tik pradedanti sklandyti. Į renginį ji buvo atvykusi su tėvais.
„Tuo metu žiūrovų apskritai nebuvo, buvo tik renginio dalyviai ir jie visi buvo saugos zonoje“, – teigė LINEŠA „Airtech“ skyriaus vadovė Kristina Virgayle.
Pasak jų, mergaitė tąkart nebuvo varžybų dalyvė.
„Mergaitė šventėje dalyvavo ne kaip dalyvė, ji buvo kaip stebėtoja. Incidento metu ant jos užkrito metalinis išmetimo vamzdis ir pataikė į pilvą“, – pasakojo T. Šiulys.
Paaiškinta ir tai, kas yra vadinamasis išmetimo vamzdis.
„Tai vadinamojo išvilktuvo, kuris velka trosą su sklandytuvu, dalis“, – sakė K. Virgayle.
Kadangi nelaimė įvyko aerodrome, jos aplinkybės gana specifinės. Vaikų pilotuojami sklandytuvai į orą išvelkami lynu – panašiai kaip pririštas aitvaras.
„Tempiant sklandytuvą atgal, niekas negali paaiškinti, kas tiksliai atsitiko. Sklandytuvas staiga pasisuko, vienu sparnu trenkė į išmetimo vamzdį, o šis nukrito tiesiai ant mergaitės“, – pasakojo T. Šiulys.
„Įvykio metu sklandytuvas buvo grąžinamas. Jis neskrido, o riedėjo, ir būtent riedėjimo metu įvyko nelaimė“, – pridūrė K. Virgayle.
Sklandytuvą pilotavęs vaikas nenukentėjo, o 12-metė buvo išvežta į Kauno klinikas ir gydyta reanimacijoje.
Organizatoriai tikina, kad saugos zonos buvo aiškiai pažymėtos, dalyviai instruktuojami, o naudojama įranga tikrinama.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ikiteisminis tyrimas kol kas nebaigtas – apklausta tik dalis liudytojų.
„Jau apklausta keliolika žmonių ir dar panašiai tiek laukia. Tyrimą apsunkina tai, kad žmonės buvo suvažiavę iš visos Lietuvos, todėl juos reikia kviesti ir apklausti“, – aiškino T. Šiulys.
„Buvo atliktas ir vidinis tyrimas, tačiau jo medžiaga perduota ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms. Šiuo metu nenorėčiau daryti jokių išankstinių išvadų“, – sakė K. Virgayle.
Atlikus visus reikalingus tyrimo veiksmus bus sprendžiama, ar yra pagrindo kam nors pareikšti įtarimus.
Viešojoje erdvėje kilo klausimų, kodėl apie skaudžią nelaimę visuomenė sužinojo tik gerokai vėliau. Tik sulaukusi portalo „Lrytas“ klausimų teisėsauga patvirtino, kad dėl mergaitės sužalojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kad patirti sužalojimai vertinami kaip sunkūs.
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