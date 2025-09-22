Atimtas vairuotojo pažymėjimas nesustabdė – vyras vėl įkliuvo prie vairo vos pastovintis ant kojų

Rugsėjo 15 d. apie 12.25 val. buvo gautas pranešimas, jog Kaune, Vandžiogalos plente, į aikštelę automobiliu „Renault Kangoo“ atvyko neblaivūs asmenys. Sustabdžius automobilį paaiškėjo, jog vairuotojas, gimęs 1970 metais, jau yra netekęs teisės vairuoti automobilį dėl vairavimo esant neblaiviam. Šį kartą vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,85 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino beveik 7 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti aštuoni neblaivūs vairuotojai. Jų girtumo laipsnis svyravo nuo 0,35 iki 1,53 prom.
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – rugsėjo 15 d. apie 18.10 val. Kauno rajone, Šlienavos kaime, elektrinį keturratį „Beretta“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1984 metais, neturintis teisės vairuoti šią transporto priemonę. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,17 prom. Rugsėjo 19 d. apie 09.10 val. Kėdainių rajone, Vainotiškių kaime, sustabdytas ir neblaivus dviratininkas, gimęs 1981 metais. Vyrui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,42 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 24 neblaivius vairuotojus, 22 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 100 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
