Atleista į darbą Kauno kalėjime atėjusi girta pareigūnė

Apie tai lapkričio 4-ąją pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT). Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 30 dieną buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi. Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.
„Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma LKT feisbuke.
Primename, kad rugsėjo 29 d. LKT Kauno kalėjime buvo atliktas planinis darbuotojų patikrinimas. Jo metu nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, jie buvo nušalinti nuo darbo, o dėl situacijos atliekami papildomi patikrinimai.
Pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas LKT Etikos komisijoje.
