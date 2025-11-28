„Bagažinėje buvo negyva moteris“: tragedijos aplinkybės – daugiau nei mįslingos

Bagažinėje – moteris
Kaip jau skelbėme, ketvirtadienio pavakarę portalas kauno.diena.lt sulaukė žinutės per „Pranešk naujieną“ sistemą.
„Sveiki, pasidomėkit šiandienos situacija Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje. Šiandien ryte vyras atvažiavo automobiliu prie Priėmimo durų, atsidarė bagažinę, pasikvietė medikus ir sako: pasiimkit. Bagažinėje negyva moteris buvo“, – teigiama ketvirtadienį gautoje žinutėje.
Susisiekėme su Kauno policijos atstove žiniasklaidai Odeta Vaitkevičiene. Ji patvirtino, kad skaitytojo pranešime yra dalis tiesos, tačiau įvykis – ne ketvirtadienio, o trečiadienio.
„Tai tas pats įvykis, apie kurį skelbta policijos įvykių suvestinėje, kai, pirminiais duomenimis, iš penkto aukšto Kaune iškrito moteris“, – teigė O. Vaitkevičienė.
Kaip pranešė policija, 23.14 val. Kaune, Sukilėlių prospekte, pro buto langą iškrito moteris, gimusi 1979 metais. Ji buvo pristatyta į ligoninę, kur 23.45 val. mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Apie šią nelaimę, remdamasi trumpa policijos informacija, pranešė ir portalas kauno.diena.lt.
„Jai vyras bandė suteikti pagalbą, vežė į gydymo įstaigą. Informacija apie šį įvykį buvo pateikta praėjusios paros įvykių suvestinėje“, – sakė O. Vaitkevičienė.
Atvežė sugyventinis
Kilo klausimas dėl įvykio aplinkybių: kodėl į nelaimės nekviesti medikai, kas tas vyras?
Kreipėmės į ikiteisminiam tyrimui vadovaujančią Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorę Vidą Viduolienę.
„Asmuo, vežęs moterį į ligoninę, yra jos partneris, su kuriuo kartu gyveno. Vežti į ligoninę pačiam jam patarė GMP medikai, nes taip bus greičiau, nei laukti greitosios atvykimo. Ikiteisminio tyrimo duomenys šiuo metu patvirtina, kad tai buvo savižudybė“, – raštu nurodė V. Viduolienė.
Kreipėmės į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą (GMPT), nes nukritęs iš didelio aukščio žmogus, tikėtina, kad bus patyręs stuburo ar kitas traumas, kurioms esant sužeistojo judinti nerekomenduojama, jau nekalbant apie jo nešimą iki transporto priemonės ir vežimą nestabilizavus būklės.
Medikams net neskambino?
GMPT viešųjų ryšių specialistas Tomas Bagdonas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad GMPT sistemoje specialistai neranda skambučio dėl minėto įvykio, tačiau tam, kad patvirtintų, jog asmuo tikrai neskambino, reikia galimo skambinimo tikslaus laiko minučių tikslumu arba telefono numerio, iš kurio galėjo būti skambinama. Nei to, nei to nurodyti negalėjome.
Pakartotinai susisiekę su prokurore V. Viduoliene išsakėme savo abejones dėl vyro skambučio medikams. Ji teigė, kad „kvietė, kvietė tas vyras tą GMP. Ten tikrai situacija… Vyras ar kaimynas“. Pridūrė, kad telefonu informacijos apie bylą neteiks.
Bendrojo pagalbos centro atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė portalui kauno.diena.lt teigė, kad centro informacinėje sistemoje taip pat neranda tokio skambučio dėl greitosios medicinos pagalbos poreikio pro langą iškritusiai moteriai.
„Tačiau numeriu 112 lapkričio 26 d. 23.14 val. buvo gautas vienas skambutis, susijęs su minėtu įvykiu. Skambino moteris, kuri pranešė mačiusi vaizdą, kaip vienmarškinis vyras nešė galimai iš 5 aukšto iškritusią moterį. Paties kritimo momento liudininkė nematė, bet įtarimą, kad moteris iškrito pro langą, sukėlė praviras langas penktame aukšte. Ši informacija buvo perduota policijai“, – teigė V. Juozevičiūtė.
Pranešė mačiusi vaizdą, kaip vienmarškinis vyras nešė galimai iš 5 aukšto iškritusią moterį.
Priklauso nuo paciento būklės
Išsiuntėme naują užklausą prokurorei su prašymu patikslinti, kam konkrečiai skambino vyras dėl medikų pagalbos.
GMT atstovas T. Bagdonas svarstė, kad galbūt skambinta tiesiai į ligoninę, tačiau sutiko, kad mažai tikėtina tokioje stresinėje situacijoje greičiau rasti ligoninės kontaktus nei 112 numerį.
Jeigu vis tik buvo skambinta medikams, kokia tikimybė, kad šie būtų patarę iš didelio aukščio nukritusį žmogų į ligoninę vežti pačiam? Kokiais atvejais medikai rekomenduoja tokią išeitį?
„Kai visi greitosios automobiliai išvykę į iškvietimus ir nėra kaip nei vieno jų atšaukti, informuojame, kad pagalbos reikės laukti ilgiau. Viskas priklauso ir nuo paciento klinikinės būklės. Jeigu nėra laisvo, arba išvykusio į kitą kvietimą greitosios automobilio, bet negalinčio greitai pasiekti kvalifikuojamo kaip skubesnio iškvietimo vietą, kai yra grėsmė gyvybei, tuo metu rekomenduojame patiems gyventojams vežti į Skubaus priėmimo skyrių, bet yra visokių niuansų. Ieškome visų galimybių kuo greičiau atsiųsti ekipažą“, – kalbėjo T. Bagdonas.
Kol medikai vyksta į nelaimės vietą, GMT operatoriai, išsiaiškinę situaciją, teikia išsamius nurodymus, kad įvykio vietoje esantys žmonės galėtų neatidėliotinai teikti pagalbą nukentėjusiajam.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
Naujausi komentarai